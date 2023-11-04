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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вильярреал Б - Спортинг
Вильярреал Б - Спортинг: обзор матча 04 ноября 2023
Вильярреал Б
04.11.2023, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 14 тур
0 : 3
Завершен
Спортинг
4'
Х. Отеро
57'
В. Кампусано
73'
Х. Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал Б - Спортинг
Замена
A. Gelardo Vegara
️️️️
Ланчи
79'
Замена
M. Sánchez
️️️️
К. Гарсия
79'
Замена
R. Alonso
️️️️
D. Requena
78'
78'
Замена
Д. Санчес
️️️️
П. Инсуа
74'
Замена
Р. Меса
️️️️
Г. Кампос
74'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
К. Ривера
73'
ГОЛ! 0:3!
Х. Анхель
Пас отдал
К. Ривера
Замена
T. Geralnik
️️️️
Д. Кольядо
70'
Замена
V. Moreno
️️️️
A. Ferrari
70'
60'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
В. Кампусано
60'
Замена
Д. Варан
️️️️
I. Mendez
57'
ГОЛ! 0:2!
В. Кампусано
Пас отдал
П. Инсуа
4'
ГОЛ! 0:1!
Х. Отеро
Пас отдал
Х. Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
7
Диего Кольядо
ЛВ
4
Карло Гарсия
(К)
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
9
Алекс Форес
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
28
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Вильярреал Б
13
Rubén Gómez Peris
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
32
Facundo Viveros
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
4-2-2-2
30
Морро
16
Ланчи
5
дель Мораль
3
5
Лекович
4
Гарсия
6
7
Кольядо
10
Онтиверос
9
9
Форес
3-2-2-3
1
Янес
44
Пьер
24
Искьердос
44
Инсуа
2
Росас
3
Анхель
17
Ривера
7
Кампос
9
Кампусано
19
Отеро
28
4
Гарсия
2
2
4
Гарсия
9
8
8
9
7
Кольядо
22
22
7
Кольядо
16
Ланчи
6
6
16
Ланчи
6
21
21
6
44
Инсуа
5
Санчес
5
Санчес
44
Инсуа
7
Кампос
16
Меса
16
Меса
7
Кампос
28
40
Варан
40
Варан
28
17
Ривера
21
Вильяльба
21
Вильяльба
17
Ривера
9
Кампусано
32
Джурджевич
32
Джурджевич
9
Кампусано
Остались в запасе
Вильярреал Б
Спортинг
13
Rubén Gómez Peris
ВР
1
Икер Альварес
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
32
Facundo Viveros
ЦП
Главный тренер
Мигель Альварес
13
Кристиан Жоэль
ВР
2
Enol Coto
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
3
P. Garcia
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
1
Икер Альварес
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
32
Facundo Viveros
ЦП
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
2
Enol Coto
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
29
Alejandro Lozano
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
3
P. Garcia
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Вильярреал Б - Спортинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Сальвадор Лакс Франко
Стадион:
Ciudad Deportiva del Villarreal, Villarreal
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