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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вильярреал Б - Эйбар
Вильярреал Б - Эйбар: обзор матча 04 декабря 2023
Вильярреал Б
04.12.2023, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 18 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
90+2'
А. Форес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал Б - Эйбар
ГОЛ! 1:0!
А. Форес
90'
+2
Замена
А. дель Мораль
️️️️
К. Ромеро
90'
+1
89'
Замена
Кике
️️️️
Стоичков
Замена
V. Moreno
️️️️
D. Tasende
83'
Замена
T. Geralnik
️️️️
К. Гарсия
82'
Желтая карточка
К. Ромеро
81'
81'
Замена
А. Техеро
️️️️
А. Акетче
69'
Замена
J. Antonio Ríos
️️️️
К. Гутьеррес
Замена
A. Ferrari
️️️️
Д. Кольядо
67'
Замена
А. Форес
️️️️
Х. Паскуаль
67'
46'
Замена
F. Venancio
️️️️
М. Сориано
41'
Красная карточка
Х. Беррокаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал Б
1
Икер Альварес
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
16
Ланчи
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
19
Pablo Íñiguez
(К)
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
7
Диего Кольядо
ЛВ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
17
José Corpas
ЦФ
23
Матеус Перейра
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
13
Rubén Gómez Peris
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
28
Iker Alday
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
7
Кике
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Альварес
16
Ланчи
19
3
5
Лекович
20
Ромеро
6
4
Гарсия
7
Кольядо
10
Онтиверос
10
Паскуаль
3-2-5
13
Зидан
25
Беррокаль
23
Арбилья
22
Гутьеррес
6
Альварес
21
Сориано
17
9
Баутиста
19
Стоичков
47
Акетче
23
Перейра
20
Ромеро
5
дель Мораль
5
дель Мораль
20
Ромеро
4
Гарсия
22
22
4
Гарсия
3
8
8
3
7
Кольядо
9
9
7
Кольядо
10
Паскуаль
9
Форес
9
Форес
10
Паскуаль
22
Гутьеррес
3
3
22
Гутьеррес
47
Акетче
23
Техеро
23
Техеро
47
Акетче
21
Сориано
21
21
21
Сориано
19
Стоичков
7
Кике
7
Кике
19
Стоичков
Остались в запасе
Вильярреал Б
Эйбар
30
Мигель Анхель Морро
ВР
13
Rubén Gómez Peris
ВР
3
Antonio Espigares
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
13
Йоель Родригес
ВР
28
Iker Alday
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
13
Rubén Gómez Peris
ВР
3
Antonio Espigares
ЦЗ
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
28
Iker Alday
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Вильярреал Б - Эйбар
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Сесма Эспиноса
Стадион:
Ciudad Deportiva del Villarreal, Villarreal
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Вильярреал Б
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