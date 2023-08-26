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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Вильярреал Б
Эльче - Вильярреал Б: обзор матча 26 августа 2023
Эльче
26.08.2023, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 3 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал Б
9'
Фидель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Вильярреал Б
Желтая карточка
К. Клер
90'
+3
Замена
О. Плано
️️️️
Н. Кастро
85'
Замена
Х. Салинас
️️️️
Т. Моренте
85'
Желтая карточка
Хосан
84'
78'
Замена
Д. Кольядо
️️️️
К. Ромеро
72'
Замена
D. Requena
️️️️
Ланчи
72'
Замена
T. Geralnik
️️️️
Х. Онтиверос
72'
Замена
A. Ferrari
️️️️
А. Форес
Замена
А. Фебас
️️️️
Фидель
59'
Замена
Л. Бойе
️️️️
М. Эль-Гезуани
58'
46'
Замена
R. Alonso
️️️️
У. Перес
Замена
Р. Гути
️️️️
C. Salvador
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фидель
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Вильярреал Б
1
Икер Альварес
ВР
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
16
Ланчи
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
Вильярреал Б
13
Rubén Gómez Peris
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
22
Tiago Geralnik
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
22
Fabio Blanco
ЦФ
4-3-3
13
Бадия
7
Фернандес Меркау
18
Клер
6
Бигас
2
Гаспар
10
Фидель
8
Кастро
17
Хосан
9
Эль-Гезуани
10
20
Моренте
3-2-1-1-3
1
Альварес
3
20
Ромеро
16
Ланчи
5
дель Мораль
15
Перес
4
Гарсия
10
Онтиверос
20
Дель Мораль
9
Форес
10
Паскуаль
20
Моренте
12
Салинас
12
Салинас
20
Моренте
10
Фидель
14
Фебас
14
Фебас
10
Фидель
10
10
Гути
10
Гути
10
8
Кастро
20
Плано
20
Плано
8
Кастро
9
Эль-Гезуани
15
Бойе
15
Бойе
9
Эль-Гезуани
10
Онтиверос
22
22
10
Онтиверос
16
Ланчи
6
6
16
Ланчи
15
Перес
21
21
15
Перес
20
Ромеро
7
Кольядо
7
Кольядо
20
Ромеро
9
Форес
9
9
9
Форес
Остались в запасе
Эльче
Вильярреал Б
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
13
Rubén Gómez Peris
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
Остались в запасе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Мигель Альварес
Статистика матча Эльче - Вильярреал Б
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
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