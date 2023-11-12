Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Вильярреал Б
Тенерифе - Вильярреал Б: обзор матча 12 ноября 2023
Тенерифе
12.11.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 15 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал Б
23'
А. Форес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Вильярреал Б
90'
+5
Желтая карточка
T. Geralnik
90'
+4
Желтая карточка
R. Alonso
88'
Желтая карточка
D. Tasende
82'
Замена
R. Alonso
️️️️
Ланчи
Желтая карточка
L. Williams
78'
75'
Замена
Д. Кольядо
️️️️
Х. Паскуаль
75'
Замена
T. Geralnik
️️️️
Х. Онтиверос
Желтая карточка
Х. Амо
73'
71'
Желтая карточка
И. Альварес
Замена
A. Buñuel
️️️️
Э. Соррилья
66'
Замена
Р. Лопес
️️️️
T.
66'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
С. Гонсалес
46'
46'
Замена
П. Наварро
️️️️
А. Форес
44'
Красная карточка
А. дель Мораль
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Форес
Пас отдал
Х. Паскуаль
Желтая карточка
Э. Соррилья
18'
17'
Желтая карточка
Ланчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
20
Teto
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
18
Энрик Гальего
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Вильярреал Б
1
Икер Альварес
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
16
Ланчи
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
4
Карло Гарсия
(К)
ЦП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
19
Pablo Íñiguez
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
6
Daniel Requena
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
22
Fabio Blanco
ЦФ
4-2-4
12
Сориано
22
Мартинес
6
Гонсалес
5
22
14
Корредера
20
32
18
Гальего
22
Соррилья
24
Амо
3-2-2-1-2
1
Альварес
3
16
Ланчи
3
5
Лекович
5
дель Мораль
6
4
Гарсия
10
Онтиверос
9
Форес
10
Паскуаль
6
Гонсалес
14
Бодигер
14
Бодигер
6
Гонсалес
20
12
Лопес
12
Лопес
20
22
Соррилья
15
15
22
Соррилья
9
Форес
6
Наварро
6
Наварро
9
Форес
10
Онтиверос
22
22
10
Онтиверос
16
Ланчи
21
21
16
Ланчи
10
Паскуаль
7
Кольядо
7
Кольядо
10
Паскуаль
Остались в запасе
Тенерифе
Вильярреал Б
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
19
Pablo Íñiguez
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
19
Pablo Íñiguez
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
8
Víctor Moreno
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Мигель Альварес
Статистика матча Тенерифе - Вильярреал Б
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Miguel Gonzalez Diaz, Spain
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
Новости команд
Все
Тенерифе
Вильярреал Б
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+