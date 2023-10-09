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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вильярреал Б - Эспаньол
Вильярреал Б - Эспаньол: обзор матча 09 октября 2023
Вильярреал Б
09.10.2023, понедельник, 22:00
Испания. Сегунда, 10 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
26'
Х. Паскуаль
70'
Х. Паскуаль
41'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал Б - Эспаньол
90'
+3
Желтая карточка
Б. Кейта
90'
+2
Желтая карточка
Б. Оливан
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Калеро
Замена
Д. Кольядо
️️️️
Х. Паскуаль
90'
Замена
D. Tasende
️️️️
Ланчи
81'
Замена
A. Ferrari
️️️️
А. Форес
81'
Желтая карточка
К. Гарсия
80'
74'
Замена
Б. Кейта
️️️️
П. Милья
74'
Замена
Х. Грагера
️️️️
А. Агуадо
ГОЛ! 2:1!
Х. Паскуаль
Пас отдал
А. Форес
70'
69'
Желтая карточка
Э. Экспозито
65'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
П. Лосано
Замена
D. Requena
️️️️
А. Альтимира
59'
46'
Замена
Н. Меламед
️️️️
С. Гомес
46'
Замена
Б. Оливан
️️️️
Рамон
41'
ГОЛ! 1:1!
Х. Пуадо
ГОЛ! 1:0!
Х. Паскуаль
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал Б
1
Икер Альварес
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
13
Рамон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Вильярреал Б
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
3
Dani Tasende
ЦЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
6
Daniel Requena
ЦП
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Альварес
3
5
Лекович
20
Ромеро
16
Ланчи
2
Альтимира
4
Гарсия
10
Онтиверос
9
Форес
10
Паскуаль
20
Дель Мораль
3-2-2-2-1
1
Пачеко
21
Гомес
12
Калеро
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
13
Рамон
10
Лосано
18
Агуадо
7
Пуадо
11
Милья
22
Брейтуэйт
16
Ланчи
3
3
16
Ланчи
2
Альтимира
6
6
2
Альтимира
10
Паскуаль
7
Кольядо
7
Кольядо
10
Паскуаль
9
Форес
9
9
9
Форес
13
Рамон
5
Оливан
5
Оливан
13
Рамон
10
Лосано
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Лосано
18
Агуадо
20
Грагера
20
Грагера
18
Агуадо
21
Гомес
10
Меламед
10
Меламед
21
Гомес
11
Милья
17
Кейта
17
Кейта
11
Милья
Остались в запасе
Вильярреал Б
Эспаньол
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мигель Альварес
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Marcos Sánchez
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
6
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
22
Tiago Geralnik
ЦП
21
Rodrigo Alonso
ЦП
22
Fabio Blanco
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Мигель Альварес
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Вильярреал Б - Эспаньол
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
Леванте
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
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