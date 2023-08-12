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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Вильярреал Б
Сарагоса - Вильярреал Б: обзор матча 12 августа 2023
Сарагоса
12.08.2023, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 1 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал Б
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сарагоса - Вильярреал Б
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Вильярреал Б
1 : 0
02.06.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
3 : 1
26.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Вильярреал Б
2 : 2
20.05.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Вильярреал Б
0 : 3
03.05.2024
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19 августа
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1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
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5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
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