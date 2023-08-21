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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Цинциннати
Коламбус - Цинциннати: обзор матча 21 августа 2023
Коламбус
21.08.2023, понедельник, 02:30
США. МЛС, 34 тур
3 : 0
Завершен
Цинциннати
15'
Э. Моррис
23'
К. Эрнандес (П)
90+6'
Д. Рассел-Роу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Цинциннати
ГОЛ! 3:0!
Д. Рассел-Роу
Пас отдал
К. Рамирес
90'
+6
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
К. Эрнандес
90'
+2
Замена
Е. Чеберко
️️️️
Y. Yeboah
90'
+1
Замена
Р. Камачо
️️️️
Ш. Завадски
90'
+1
76'
Желтая карточка
С. Ариас
74'
Замена
B. Halsey
️️️️
А. Барреаль
74'
Замена
М. Ангуло
️️️️
О. Нвободо
74'
Замена
С. Сантос
️️️️
А. Бупендза
60'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
Замена
Д. Росси
️️️️
А. Мэцан
58'
46'
Замена
С. Ариас
️️️️
Н. Хагглунд
45'
+2
Желтая карточка
О. Нвободо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Эрнандес
23'
ГОЛ! 1:0!
Э. Моррис
Пас отдал
Y. Yeboah
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
24
Юлиан Грессель
ПВ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
13
Kevin Molino
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
1-4-2-3
28
Шульте
31
Морейра
25
Завадски
10
Моррис
6
7
23
Мэцан
24
Грессель
9
Эрнандес
21
Рамирес
18
Амундсен
3-1-2-1-3
18
4
Хагглунд
32
Мерфи
28
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
9
Бупендза
9
Васкес
2
Пауэлл
25
Завадски
4
Камачо
4
Камачо
25
Завадски
7
23
Чеберко
23
Чеберко
7
23
Мэцан
9
Росси
9
Росси
23
Мэцан
9
Эрнандес
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
9
Эрнандес
22
Барреаль
15
15
22
Барреаль
4
Хагглунд
4
Ариас
4
Ариас
4
Хагглунд
5
Нвободо
88
Ангуло
88
Ангуло
5
Нвободо
9
Бупендза
19
Сантос
19
Сантос
9
Бупендза
8
Морено
7
7
8
Морено
Остались в запасе
Коламбус
Цинциннати
24
Evan Bush
ВР
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Коламбус - Цинциннати
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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