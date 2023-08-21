Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Орландо Сити
Чикаго Файр - Орландо Сити: обзор матча 21 августа 2023
Чикаго Файр
21.08.2023, понедельник, 03:30
США. МЛС, 35 тур
1 : 3
Завершен
Орландо Сити
47'
М. Пинеда
50'
У. Картахена
54'
И. Ангуло
68'
Ф. Торрес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Орландо Сити
Замена
J. Torres
️️️️
У. Думбия
90'
88'
Замена
М. Халлидэй
️️️️
Ф. Торрес
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Г. Хименес
79'
79'
Замена
Ж. Урсо
️️️️
И. Ангуло
79'
Замена
М. Охеда
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
М. Пинеда
77'
Желтая карточка
Д. Шакири
74'
Желтая карточка
У. Думбия
71'
71'
Замена
Р. Энрике
️️️️
Д. Макгуайр
71'
Замена
К. Смит
️️️️
D. Dan Þórhallsson
68'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Торрес
Замена
Ф. Герберс
️️️️
М. Хайле-Селасси
63'
Замена
К. Камара
️️️️
Г. Куциас
63'
Желтая карточка
Г. Хименес
59'
55'
Желтая карточка
Ф. Торрес
54'
ГОЛ! 1:2!
И. Ангуло
Пас отдал
С. Араухо
50'
ГОЛ! 1:1!
У. Картахена
Пас отдал
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:0!
М. Пинеда
Пас отдал
М. Анхель Наварро
47'
34'
Желтая карточка
Р. Шлегель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
18
Spencer Richey
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Чикаго Файр
25
Jeffrey Gal
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
31
Федерико Наварро
ОП
10
Jairo Torres
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
85
Кей Камара
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
3-2-3-2
29
Наварро
22
Теран
22
Пинеда
20
Думбия
30
Хименес
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
10
Шакири
70
Куциас
18
2-3-1-3
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
3
23
Макгуайр
77
Ангуло
20
Думбия
10
10
20
Думбия
7
Хайле-Селасси
21
Герберс
21
Герберс
7
Хайле-Селасси
70
Куциас
85
Камара
85
Камара
70
Куциас
30
Хименес
93
93
30
Хименес
11
Торрес
23
Халлидэй
23
Халлидэй
11
Торрес
3
24
Смит
24
Смит
3
77
Ангуло
30
Урсо
30
Урсо
77
Ангуло
10
Перейра
10
Охеда
10
Охеда
10
Перейра
23
Макгуайр
18
Энрике
18
Энрике
23
Макгуайр
Остались в запасе
Чикаго Файр
Орландо Сити
25
Jeffrey Gal
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
31
Федерико Наварро
ОП
Главный тренер
Франк Клопас
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
25
Jeffrey Gal
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
31
Федерико Наварро
ОП
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Чикаго Файр - Орландо Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Солдер Филд
Новости команд
Все
Чикаго Файр
Орландо Сити
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+