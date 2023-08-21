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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - АЕЛ
Докса Катокопиас - АЕЛ: обзор матча 21 августа 2023
Докса Катокопиас
21.08.2023, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
0 : 1
Завершен
АЕЛ
8'
Д. Морси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Докса Катокопиас - АЕЛ
Желтая карточка
A. Pantić
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
П. Филипович
Замена
️️️️
N. Trujić
89'
89'
Замена
️️️️
Д. Морси
86'
Красная карточка
S. Dewaest
85'
Замена
Ф. Черных
️️️️
А. Мендес Морейра
85'
Замена
В. Папафотис
️️️️
G. Marsh
Замена
K. Konstantinou
️️️️
A. Nabi
79'
Замена
М. Антониадес
️️️️
M. Stylianou
74'
Замена
A. Secerovic
️️️️
Д. Трайчевски
74'
65'
Замена
Х. Мендоса
️️️️
E. Andreou
Желтая карточка
M. Muhammed
42'
32'
Желтая карточка
G. Marsh
Желтая карточка
B. Sadik
23'
23'
Желтая карточка
Р. Цука
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Морси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
1
Дамьян Шишковски
ВР
2
Aleksandar Pantić
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
26
Musa Muhammed
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
88
Эрнест Асанте
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
АЕЛ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
25
Джонатан Морси
ЛВ
11
Evangelos Andreou
ЦП
15
George Marsh
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
33
Антреас Макрис
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Докса Катокопиас
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
17
Konstantinos Konstantinou
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
27
Eric Appiah
ЦФ
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
80
Vittorio Continella
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
3-3-4
1
Шишковски
28
4
Сиелис
26
2
8
Трайчевски
32
Кириаку
88
Асанте
9
7
10
3-3-2-3
25
Цука
91
66
11
15
5
Филипович
20
Мендес Морейра
25
Морси
16
34
Медоевич
33
Макрис
28
23
Антониадес
23
Антониадес
28
10
17
17
10
8
Трайчевски
22
22
8
Трайчевски
15
10
Папафотис
10
Папафотис
15
11
10
Мендоса
10
Мендоса
11
20
Мендес Морейра
11
Черных
11
Черных
20
Мендес Морейра
Остались в запасе
Докса Катокопиас
АЕЛ
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
30
Ernest Antwi
ЦФ
27
Eric Appiah
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
32
Michalis Kyriakou
ВР
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
80
Vittorio Continella
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
34
Michalis Kolias
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Остались в запасе
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
30
Ernest Antwi
ЦФ
27
Eric Appiah
ЦФ
Остались в запасе
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
32
Michalis Kyriakou
ВР
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
80
Vittorio Continella
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
34
Michalis Kolias
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча Докса Катокопиас - АЕЛ
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
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