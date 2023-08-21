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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Морейренcе
Фамаликан - Морейренcе: обзор матча 21 августа 2023
Фамаликан
21.08.2023, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 0
Завершен
Морейренcе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Морейренcе
Замена
Ю. де Хас
️️️️
М. Агиррегабирия
90'
+3
Замена
A. Rodrigues
️️️️
А. Добре
87'
83'
Желтая карточка
Л. Офори
80'
Замена
M.
️️️️
К. Кодисанг
80'
Замена
Мадсон
️️️️
Г. Фримпонг
Замена
Натан
️️️️
Й. Кадис
77'
76'
Желтая карточка
P. Aparício
60'
Замена
P. Aparício
️️️️
Г. Франку
Замена
А. Добре
️️️️
О. Аранда
46'
Вторая желтая
Пабло
45'
+5
Желтая карточка
Э. Араужо
30'
22'
Желтая карточка
Г. Франку
Желтая карточка
Пабло
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
19
Пабло
ЦФ
11
Оскар Аранда
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Морейренcе
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
10
Alan
ЦП
37
Жоау Камачу
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
22
Мирко Топич
ЦП
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
8
Густаво Са
АП
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
77
Matar Manga
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
92
Macedo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
9
Мадсон
ЦФ
4-1-1-4
1
Жуниор
74
Моура
5
Риччели
6
Отавио
20
Агиррегабирия
12
Ассунсао
28
Юссуф
9
Араужо
29
Кадис
11
Аранда
19
Пабло
4-2-5
76
Пинту
26
Маракас
21
Фримпонг
44
80
Офори
10
37
Камачу
9
Луис
28
Кодисанг
17
Франку
1
20
Агиррегабирия
24
де Хас
24
де Хас
20
Агиррегабирия
29
Кадис
23
Натан
23
Натан
29
Кадис
11
Аранда
29
Добре
29
Добре
11
Аранда
Добре
19
19
Добре
17
Франку
10
10
17
Франку
28
Кодисанг
92
92
28
Кодисанг
21
Фримпонг
9
Мадсон
9
Мадсон
21
Фримпонг
Остались в запасе
Фамаликан
Морейренcе
1
Иван Злобин
ВР
22
Мирко Топич
ЦП
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
8
Густаво Са
АП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
5
Педру Амадор
ЛЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
77
Matar Manga
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
22
Caio
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
22
Мирко Топич
ЦП
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
8
Густаво Са
АП
Остались в запасе
5
Педру Амадор
ЛЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
77
Matar Manga
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
22
Caio
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Фамаликан - Морейренcе
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
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