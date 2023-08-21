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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА 1948 - Этыр
ЦСКА 1948 - Этыр: обзор матча 21 августа 2023
ЦСКА 1948
21.08.2023, понедельник, 19:00
Болгария. Первая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Этыр
30'
И. Чочев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА 1948 - Этыр
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
П. Умарбаев
87'
Желтая карточка
Р. Кирилов
85'
80'
Замена
I. Dimitrov
️️️️
V. Hristov
74'
Замена
D. Angelov
️️️️
C. Boukholda
Замена
R. Daskalov
️️️️
T. Cantanhede
74'
71'
Замена
J. Betegon
️️️️
В. Найденов
Замена
️️️️
А. Вутов
68'
61'
Желтая карточка
G. Angelov
Желтая карточка
H.
47'
30'
Желтая карточка
M. Toshev
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Чочев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
23
Emil Viyachki
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
97
Владислав Найденов
ЛВ
2
Valeri Hristov
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
9
M. Toshev
ЦФ
6
P. Dimov
ЦФ
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
22
Reyan Daskalov
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
2
E. Gurishta
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Этыр
31
Дамьян Христов
ВР
91
Hristo Ivanov
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
11
Georgi Angelov
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
10
Denislav Angelov
ЦФ
14
I. Dimitrov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
3-4-3
29
Наумов
23
93
Фуртадо
4
4
39
Вутов
7
18
Чочев
99
Кирилов
8
39
Умарбаев
3-4-1-2
99
4
77
70
8
14
17
2
97
Найденов
6
9
7
22
22
7
39
Умарбаев
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
39
Умарбаев
17
10
10
17
2
14
14
2
97
Найденов
13
13
97
Найденов
Остались в запасе
ЦСКА 1948
Этыр
33
Gennadiy Ganev
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
26
Эмил Ценов
ЦП
2
E. Gurishta
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
31
Дамьян Христов
ВР
91
Hristo Ivanov
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
11
Georgi Angelov
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
Остались в запасе
33
Gennadiy Ganev
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
26
Эмил Ценов
ЦП
2
E. Gurishta
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
91
Hristo Ivanov
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
11
Georgi Angelov
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча ЦСКА 1948 - Этыр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
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