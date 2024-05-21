Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Этыр - Ботев Враца
Этыр - Ботев Враца: обзор матча 21 мая 2024
Этыр
21.05.2024, вторник, 16:30
Болгария. Первая лига, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ботев Враца
44'
D. Lutumba-Pitah
21'
D. Barbosa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этыр - Ботев Враца
90'
Желтая карточка
D. Barbosa
Замена
Х. ван Ранкин
️️️️
J. Marc Tiboue
82'
73'
Замена
Л. Н'Диайе
️️️️
S. Velev
62'
Замена
M. Marinov
️️️️
S. Georgiev
Замена
C. Boukholda
️️️️
A. Atanasov
53'
46'
Замена
D. Genov
️️️️
М. Маджуга
ГОЛ! 1:1!
D. Lutumba-Pitah
Пас отдал
M. Nikolov
44'
21'
ГОЛ! 0:1!
D. Barbosa
Желтая карточка
J. Carcela Gonzalez
10'
7'
Желтая карточка
M. Stanislavov Bachev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этыр
12
Kristijan Sekulic
ВР
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
17
Atanas Atanasov
ЦП
33
Jean Marc Tiboue
ЦП
6
Gorka Larruzea
ЦФ
8
Joachim Carcela Gonzalez
ЦФ
13
Didis Lutumba-Pitah
ЦФ
9
Ivan Vasilev
ЦФ
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
11
Martin Achkov
ЦЗ
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
20
Messie Biatoumoussoka
ЦЗ
14
Bryan Mendoza
ЦП
18
Diogo Barbosa
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
17
Kleri Serber
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
10
Spas Georgiev
ЦФ
90
Brayan Perea
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Этыр
4
Luis Cordova
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
9
J. Clifford
ЦФ
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
15
Miroslav Marinov
ЦП
5
Petko Ganev
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
3-2-4
12
70
77
4
17
33
6
9
13
8
3-4-1-2
76
11
29
20
18
77
17
14
14
Маджуга
90
10
33
2
ван Ранкин
2
ван Ранкин
33
17
17
17
17
10
15
15
10
14
Маджуга
9
9
14
Маджуга
77
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
77
Остались в запасе
Этыр
Ботев Враца
9
J. Clifford
ЦФ
4
Luis Cordova
ЦЗ
8
Martin Moran
ЦП
34
Federico Barrios
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
5
Petko Ganev
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Остались в запасе
9
J. Clifford
ЦФ
4
Luis Cordova
ЦЗ
8
Martin Moran
ЦП
Остались в запасе
34
Federico Barrios
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
5
Petko Ganev
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Статистика матча Этыр - Ботев Враца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
0 : 0
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Информация о матче
Главный судья:
Stanimir Trenchev, Bulgaria
Стадион:
Ivaylo Stadium, Veliko Tarnovo
Новости команд
Все
Этыр
Ботев Враца
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+