Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Этыр - Локомотив
Этыр - Локомотив: обзор матча 13 мая 2024
Этыр
13.05.2024, понедельник, 17:45
Болгария. Первая лига, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
8'
J. Carcela Gonzalez
50'
Д. Митков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Этыр - Локомотив
90'
+8
Вторая желтая
К. Франса
90'
+6
Вторая желтая
G. Cardoso
86'
Желтая карточка
K. Miloshev
Желтая карточка
I. Vasilev
83'
81'
Желтая карточка
V. Nikolov
81'
Желтая карточка
К. Франса
Замена
L. Cordova
️️️️
D. Lutumba-Pitah
77'
73'
Замена
К. Крастев
️️️️
S. Mechev
Замена
J. Clifford
️️️️
J. Marc Tiboue
72'
Желтая карточка
K. Stanev
70'
65'
Замена
V. Nikolov
️️️️
A. Ivanov
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Митков
Пас отдал
С. Траоре
46'
Замена
К. Франса
️️️️
К. Майи
31'
Желтая карточка
G. Cardoso
ГОЛ! 1:0!
J. Carcela Gonzalez
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этыр
1
Angel Martinov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
11
Georgi Angelov
ЦП
33
Jean Marc Tiboue
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
8
Joachim Carcela Gonzalez
ЦФ
13
Didis Lutumba-Pitah
ЦФ
9
Ivan Vasilev
ЦФ
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
12
Bruno Franco
ЦЗ
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
6
Antoni Ivanov
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
16
Simeon Mechev
ЦП
31
Krasimir Stanoev
ЦП
6
Luka Ivanov
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Этыр
12
Kristijan Sekulic
ВР
4
Luis Cordova
ЦЗ
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
9
J. Clifford
ЦФ
14
I. Dimitrov
ЦФ
Локомотив
88
Zharko Istatkov
ВР
13
Celso Raposo
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
18
Valentin Nikolov
ЦП
4
Miki Orachev
ЦП
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
26
Калоян Крастев
ЦФ
95
Карлос Франса
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
2-4-3
1
4
77
11
17
8
33
9
13
8
2-5-1-3
24
12
47
6
16
31
6
26
11
Траоре
7
Майи
45
Митков
2
33
9
9
33
13
4
4
13
6
18
18
6
16
26
Крастев
26
Крастев
16
7
Майи
95
Франса
95
Франса
7
Майи
Остались в запасе
Этыр
Локомотив
12
Kristijan Sekulic
ВР
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
14
I. Dimitrov
ЦФ
88
Zharko Istatkov
ВР
13
Celso Raposo
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
12
Kristijan Sekulic
ВР
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
14
I. Dimitrov
ЦФ
Остались в запасе
88
Zharko Istatkov
ВР
13
Celso Raposo
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
4
Miki Orachev
ЦП
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Этыр - Локомотив
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Информация о матче
Главный судья:
Vasimir El Hatib, Bulgaria
Стадион:
Ivaylo Stadium, Veliko Tarnovo
Новости команд
Все
Этыр
Локомотив
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+