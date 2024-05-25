Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Хебар - Этыр
Хебар - Этыр: обзор матча 25 мая 2024
Хебар
25.05.2024, суббота, 20:30
Болгария. Первая лига, группа C, 5 тур
3 : 0
Завершен
Этыр
48'
J. Cesco
66'
C. Diamanka
85'
A. Kabov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хебар - Этыр
90'
+6
Желтая карточка
G. Aleksandrov
Желтая карточка
P. Debarliev
90'
+3
Замена
O. Hamdiev
️️️️
C. Diamanka
87'
ГОЛ! 3:0!
A. Kabov
85'
79'
Желтая карточка
M. Nikolov
76'
Замена
Х. ван Ранкин
️️️️
D. Lutumba-Pitah
69'
Замена
J. Clifford
️️️️
J. Marc Tiboue
ГОЛ! 2:0!
C. Diamanka
66'
Желтая карточка
C. Diamanka
50'
ГОЛ! 1:0!
J. Cesco
48'
Желтая карточка
A. Bastunov
46'
Замена
B. Pencev
️️️️
N. Nikolaev
46'
Замена
O. Zbun
️️️️
M. Emilio Papazov
46'
Замена
A. Kabov
️️️️
N. Lyuboslav Penev
46'
41'
Желтая карточка
G. Larruzea
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
29
Cheikh Diamanka
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
7
Johan Nzi
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
10
Angel Bastunov
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Этыр
12
Kristijan Sekulic
ВР
77
Martin Nikolov
ЦЗ
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
33
Jean Marc Tiboue
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
9
Ivan Vasilev
ЦФ
13
Didis Lutumba-Pitah
ЦФ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
Хебар
32
Boyan Zagorski
ВР
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
2
Ivan Dishkov
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
77
Oktay Hamdiev
ЦФ
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
4
Luis Cordova
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
9
J. Clifford
ЦФ
3-4-3
1
13
29
43
71
33
24
7
44
10
17
3-3-3
12
77
4
70
33
8
17
6
13
9
17
7
7
17
44
8
8
44
71
11
11
71
29
77
77
29
33
9
9
33
13
2
ван Ранкин
2
ван Ранкин
13
Остались в запасе
Хебар
Этыр
32
Boyan Zagorski
ВР
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
2
Ivan Dishkov
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
99
Martin Velichkov
ВР
4
Luis Cordova
ЦЗ
Остались в запасе
32
Boyan Zagorski
ВР
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
2
Ivan Dishkov
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
Остались в запасе
99
Martin Velichkov
ВР
4
Luis Cordova
ЦЗ
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Хебар - Этыр
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Информация о матче
Главный судья:
Stoyan Arsov, Bulgaria
Стадион:
Georgi Benkovski Stadium, Pazardzhik
Новости команд
Все
Хебар
Этыр
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+