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    Любослав Пенев

    Тренер
    Имя Любослав
    Фамилия Пенев
    Гражданство Болгария
    Дата рождения 31 августа 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Болгария 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.09.2014 Азербайджан 1 : 2 Болгария
    10.10.2014 Болгария 0 : 1 Хорватия
    13.10.2014 Норвегия 2 : 1 Болгария
    16.11.2014 Болгария 1 : 1 Мальта
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