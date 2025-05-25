Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Любослав Пенев - статистика

Хебар
Болгария
31 августа 1966 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Хебар
37
4
24
9
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 2 тур
Хебар
1 : 3
01.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 1 тур
Славия С
3 : 2
25.04.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 30 тур
ЦСКА 1948
1 : 3
21.04.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 29 тур
Хебар
0 : 2
14.04.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 28 тур
Крумовград
1 : 0
06.04.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 27 тур
Хебар
0 : 0
03.04.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 26 тур
Ботев Враца
1 : 0
28.03.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 25 тур
Хебар
2 : 1
15.03.2025
Локомотив
Болгария. Первая лига, 24 тур
Септември
6 : 1
10.03.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 23 тур
Хебар
0 : 1
02.03.2025
Черно Море
Болгария. Первая лига, 22 тур
Берое
2 : 1
21.02.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 21 тур
Хебар
1 : 4
15.02.2025
Левски
Болгария. Первая лига, 20 тур
Ботев
1 : 1
09.02.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 19 тур
Хебар
0 : 2
09.12.2024
Арда
Болгария. Первая лига, 18 тур
Славия С
3 : 2
05.12.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 17 тур
Хебар
0 : 1
30.11.2024
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Спартак Варна
4 : 0
22.11.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 15 тур
Хебар
1 : 1
10.11.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Лудогорец
3 : 0
03.11.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 13 тур
Хебар
0 : 0
26.10.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 8 тур
Черно Море
1 : 0
20.10.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 11 тур
Хебар
1 : 1
06.10.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив
0 : 0
27.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 9 тур
Хебар
1 : 2
20.09.2024
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
3 : 3
13.09.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Хебар
3 : 1
01.09.2024
Берое
Болгария. Первая лига, 6 тур
Левски
1 : 0
23.08.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
0 : 1
18.08.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 4 тур
Арда
2 : 1
09.08.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Хебар
1 : 1
02.08.2024
Славия С
Болгария. Первая лига, 2 тур
ЦСКА София
3 : 0
27.07.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 1 тур
Хебар
0 : 2
22.07.2024
Спартак Варна
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
2
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+