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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Пирин - Этыр
Пирин - Этыр: обзор матча 17 мая 2024
Пирин
17.05.2024, пятница, 15:15
Болгария. Первая лига, группа C, 3 тур
1 : 2
Завершен
Этыр
90+3'
А. Лузаядио
62'
I. Vasilev
64'
J. Carcela Gonzalez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пирин - Этыр
ГОЛ! 1:2!
А. Лузаядио
90'
+3
85'
Замена
L. Cordova
️️️️
I. Vasilev
77'
Замена
J. Clifford
️️️️
J. Marc Tiboue
Замена
A. Souda
️️️️
D. Polonskyi
76'
Желтая карточка
E. Georiev
69'
Желтая карточка
G. Varbanov
67'
64'
ГОЛ! 0:2!
J. Carcela Gonzalez
62'
ГОЛ! 0:1!
I. Vasilev
Замена
V. Benguzov
️️️️
S. Kostov
62'
Замена
G. Varbanov
️️️️
H. Popadiyn
62'
Замена
E. Georiev
️️️️
A. Abou Oulam
46'
32'
Желтая карточка
J. Marc Tiboue
Желтая карточка
M. Diagne
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
91
Danylo Polonskyi
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
83
H. Popadiyn
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Этыр
12
Kristijan Sekulic
ВР
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
33
Jean Marc Tiboue
ЦП
9
Ivan Vasilev
ЦФ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
8
Joachim Carcela Gonzalez
ЦФ
13
Didis Lutumba-Pitah
ЦФ
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
20
Brian Esalo
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
4
Luis Cordova
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
9
J. Clifford
ЦФ
3-3-4
23
5
77
18
Лузаядио
19
17
18
21
83
29
91
3-1-4
12
70
4
77
33
13
8
6
9
83
27
27
83
91
20
20
91
29
73
73
29
33
9
9
33
9
4
4
9
Остались в запасе
Пирин
Этыр
1
Mario Kirev
ВР
25
Ilian Kostov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
20
Brian Esalo
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
99
Martin Velichkov
ВР
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
25
Ilian Kostov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
20
Brian Esalo
ЦФ
Остались в запасе
99
Martin Velichkov
ВР
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
Главный тренер
Радослав Митревски
Статистика матча Пирин - Этыр
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Информация о матче
Главный судья:
Krasen Georgiev, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Blagoevgrad
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