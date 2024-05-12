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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Берое - Пирин
Берое - Пирин: обзор матча 12 мая 2024
Берое
12.05.2024, воскресенье, 17:00
Болгария. Первая лига, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Пирин
29'
S. Villa (П)
31'
V. Triboulet
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Берое - Пирин
Замена
F. Sagardia
️️️️
S. Villa
90'
+1
Желтая карточка
C. Algarra López
88'
86'
Замена
S. Kostov
️️️️
V. Benguzov
85'
Желтая карточка
V. Benguzov
80'
Желтая карточка
H. Popadiyn
Замена
S. Pachame
️️️️
S. Emilov Gavrilov
74'
66'
Замена
А. Лузаядио
️️️️
I. Tasev
66'
Замена
E. Georiev
️️️️
M. Diagne
Замена
F. Zanetti
️️️️
G. Touma
64'
46'
Замена
H. Popadiyn
️️️️
G. Varbanov
ГОЛ! 2:0!
V. Triboulet
Пас отдал
S. Emilov Gavrilov
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
S. Villa
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
15
Juan Pablo Salomoni
ЦЗ
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
14
Carlos Algarra López
ЦП
10
Werick Caetano
ЦП
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
17
Ivan Tasev
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
91
Danylo Polonskyi
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Берое
1
Arthur Garcia da Motta
ВР
12
Temitope Akinjogunla
ЦЗ
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
8
Damian Yordanov
ЦП
5
S. Pachame
ЦП
8
Javier Esteban-Silgo
ЦП
58
Ronaldo Camará
ЦП
7
Federico Zanetti
ЦФ
7
Francisco Sagardia
ЦФ
Пирин
21
Yordan Dimitrov
ВР
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
83
H. Popadiyn
ЦФ
20
Brian Esalo
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
3-3-4
23
15
14
33
24
14
10
4
91
22
10
3-2-2-3
23
77
38
5
28
Ягодинскис
27
17
19
73
91
21
24
5
5
24
10
7
7
10
22
7
7
22
17
18
Лузаядио
18
Лузаядио
17
27
83
83
27
73
29
29
73
Остались в запасе
Берое
Пирин
1
Arthur Garcia da Motta
ВР
8
Damian Yordanov
ЦП
12
Temitope Akinjogunla
ЦЗ
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
8
Javier Esteban-Silgo
ЦП
58
Ronaldo Camará
ЦП
Главный тренер
Густаво Араголаса
21
Yordan Dimitrov
ВР
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
20
Brian Esalo
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Остались в запасе
1
Arthur Garcia da Motta
ВР
8
Damian Yordanov
ЦП
12
Temitope Akinjogunla
ЦЗ
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
8
Javier Esteban-Silgo
ЦП
58
Ronaldo Camará
ЦП
Остались в запасе
21
Yordan Dimitrov
ВР
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
20
Brian Esalo
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Главный тренер
Радослав Митревски
Статистика матча Берое - Пирин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
Информация о матче
Главный судья:
Ventsislav Mitrev, Bulgaria
Стадион:
Beroe Stadium, Stara Zagora
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Берое
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2023.01.21 14:19
1
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2017.12.12 09:42
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2023.01.21 14:19
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
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