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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив - Пирин
Локомотив - Пирин: обзор матча 25 мая 2024
Локомотив
25.05.2024, суббота, 20:30
Болгария. Первая лига, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Пирин
82'
V. Nikolov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Пирин
Замена
L. Ivanov
️️️️
S. Mechev
90'
+3
Желтая карточка
S. Mechev
90'
+2
90'
+1
Вторая желтая
H. Popadiyn
90'
Замена
A. Dyulgerov
️️️️
G. Varbanov
90'
Замена
A. Yordanov
️️️️
A. Abou Oulam
89'
Желтая карточка
D. Polonskyi
Замена
A. Ivanov
️️️️
К. Майи
87'
ГОЛ! 1:0!
V. Nikolov
Пас отдал
B. Franco
82'
77'
Желтая карточка
H. Popadiyn
Замена
Д. Митков
️️️️
К. Крастев
73'
60'
Замена
D. Polonskyi
️️️️
А. Дончев
60'
Замена
H. Komano
️️️️
S. Kostov
54'
Замена
A. Souda
️️️️
V. Benguzov
Замена
K. Miloshev
️️️️
D. Pinto Teixeira
46'
Замена
V. Nikolov
️️️️
К. Франса
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
4
Dime Dimov
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
16
Simeon Mechev
ЦП
31
Krasimir Stanoev
ЦП
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
95
Карлос Франса
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
77
Modou Diagne
ЦЗ
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
29
Stanislav Kostov
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
83
H. Popadiyn
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Локомотив
88
Zharko Istatkov
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
18
Valentin Nikolov
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
17
Teodor Ivanov
ЦП
6
Antoni Ivanov
ЦП
4
Miki Orachev
ЦП
45
Димитар Митков
ЦФ
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
91
Danylo Polonskyi
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
20
Brian Esalo
ЦФ
3-2-5
24
4
12
47
16
31
7
Майи
2
95
Франса
26
Крастев
20
3-2-2-3
23
77
5
27
8
Дончев
18
Лузаядио
18
17
83
73
29
16
6
6
16
95
Франса
18
18
95
Франса
20
26
26
20
7
Майи
6
6
7
Майи
26
Крастев
45
Митков
45
Митков
26
Крастев
29
21
21
29
27
38
38
27
18
19
19
18
8
Дончев
91
91
8
Дончев
73
20
20
73
Остались в запасе
Локомотив
Пирин
88
Zharko Istatkov
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
17
Teodor Ivanov
ЦП
4
Miki Orachev
ЦП
Главный тренер
Стойчо Стоев
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
20
Brian Esalo
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Остались в запасе
88
Zharko Istatkov
ВР
5
Daniel Kamy
ЦЗ
17
Teodor Ivanov
ЦП
4
Miki Orachev
ЦП
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
20
Brian Esalo
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Радослав Митревски
Статистика матча Локомотив - Пирин
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
Информация о матче
Главный судья:
Vladimir Valkov, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Sofia
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