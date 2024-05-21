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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Пирин - Хебар
Пирин - Хебар: обзор матча 21 мая 2024
Пирин
21.05.2024, вторник, 21:00
Болгария. Первая лига, группа C, 4 тур
0 : 0
Завершен
Хебар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пирин - Хебар
Желтая карточка
E. Georiev
90'
+4
Замена
E. Georiev
️️️️
V. Benguzov
89'
82'
Желтая карточка
B. Pencev
79'
Желтая карточка
C. Diamanka
76'
Желтая карточка
O. Zbun
73'
Замена
O. Zbun
️️️️
M. Emilio Papazov
73'
Замена
A. Kabov
️️️️
N. Lyuboslav Penev
Замена
A. Souda
️️️️
A. Abou Oulam
70'
Замена
D. Polonskyi
️️️️
А. Дончев
70'
Замена
H. Popadiyn
️️️️
M. Diagne
62'
Замена
H. Komano
️️️️
S. Kostov
46'
34'
Желтая карточка
G. Karakashev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
29
Stanislav Kostov
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
29
Cheikh Diamanka
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
7
Johan Nzi
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
21
H. Komano
ЦФ
20
Brian Esalo
ЦФ
91
Danylo Polonskyi
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
83
H. Popadiyn
ЦФ
Хебар
32
Boyan Zagorski
ВР
2
Ivan Dishkov
ЦЗ
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
77
Oktay Hamdiev
ЦФ
3-2-3-2
23
38
77
5
18
Лузаядио
8
Дончев
19
17
18
73
29
3-5-1
1
13
29
43
71
84
24
33
7
17
29
21
21
29
8
Дончев
91
91
8
Дончев
18
20
20
18
77
83
83
77
17
7
7
17
8
8
71
11
11
71
Остались в запасе
Пирин
Хебар
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
20
Brian Esalo
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
32
Boyan Zagorski
ВР
2
Ivan Dishkov
ЦЗ
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
77
Oktay Hamdiev
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
20
Brian Esalo
ЦФ
Остались в запасе
32
Boyan Zagorski
ВР
2
Ivan Dishkov
ЦЗ
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
77
Oktay Hamdiev
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Пирин - Хебар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Информация о матче
Главный судья:
Ivaylo Stoyanov, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Blagoevgrad
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