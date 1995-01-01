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    Пирин

    Город Благоевград
    Дивизион Болгария-Первая лига
    Сайт fcpirin.com/?lang=en
    Стадион Христо Ботев
    Тренер Радослав Митревски
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