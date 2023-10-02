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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Пирин - Славия С
Пирин - Славия С: обзор матча 02 октября 2023
Пирин
02.10.2023, понедельник, 17:30
Болгария. Первая лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Славия С
81'
A. Yordanov
13'
С. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пирин - Славия С
90'
+2
Замена
V. Nikolov
️️️️
Г. Иванов
Желтая карточка
A. Yordanov
90'
+1
90'
Желтая карточка
E. Dost
ГОЛ! 1:1!
A. Yordanov
Пас отдал
V. Benguzov
81'
Замена
L. Todorov
️️️️
I. Tasev
81'
72'
Замена
T. Tasev
️️️️
С. Кейта
72'
Замена
K. Stoyanov
️️️️
И. Минчев
Замена
D. Kondrakov
️️️️
B. Tyutyukov
65'
Замена
S. Kostov
️️️️
A. Souda
65'
65'
Замена
E. Stoev
️️️️
R. Iliev Raychev
62'
Желтая карточка
Г. Иванов
Желтая карточка
V. Benguzov
49'
48'
Желтая карточка
И. Минчев
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Кейта
Пас отдал
E. Dost
Желтая карточка
A. Abou Oulam
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пирин
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
50
Эртан Томбак
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
5
Erol Dost
ЦП
73
Иван Минчев
ЦП
33
Галин Иванов
ЦП
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
83
H. Popadiyn
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
88
Toni Tasev
ЦФ
77
E. Stoev
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
1-3-5
38
19
17
18
8
20
29
73
21
4-4-2
92
Вуцов
3
4
37
50
Томбак
5
73
Минчев
33
Иванов
27
Кейта
27
7
29
15
15
29
20
29
29
20
17
30
30
17
73
Минчев
71
71
73
Минчев
27
Кейта
88
88
27
Кейта
7
77
77
7
33
Иванов
10
10
33
Иванов
Остались в запасе
Пирин
Славия С
1
Mario Kirev
ВР
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
83
H. Popadiyn
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
21
Nikolay Krastev
ВР
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
7
Денислав Александров
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
83
H. Popadiyn
ЦФ
Остались в запасе
21
Nikolay Krastev
ВР
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
7
Денислав Александров
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Статистика матча Пирин - Славия С
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
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