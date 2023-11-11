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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Пирин - ЦСКА 1948
Пирин - ЦСКА 1948: обзор матча 11 ноября 2023
Пирин
11.11.2023, суббота, 16:15
Болгария. Первая лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА 1948
69'
A. Souda
86'
A. Souda
62'
Б. Карагерен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пирин - ЦСКА 1948
Желтая карточка
G. Varbanov
90'
+5
Замена
G. Varbanov
️️️️
V. Benguzov
90'
+4
Желтая карточка
A. Souda
87'
ГОЛ! 2:1!
A. Souda
Пас отдал
A. Yordanov
86'
Замена
I. Kostov
️️️️
I. Tasev
86'
82'
Замена
Н. Илиев
️️️️
Э. Ценов
82'
Замена
A. Zinga
️️️️
Р. Кирилов
Желтая карточка
V. Benguzov
78'
Замена
S. Aleksandrov
️️️️
B. Tyutyukov
73'
72'
Замена
T. Cantanhede
️️️️
Н. Пишчевич
ГОЛ! 1:1!
A. Souda
69'
67'
Желтая карточка
E. Viyachki
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Карагерен
45'
+3
Желтая карточка
Н. Пишчевич
Желтая карточка
B. Tyutyukov
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
83
H. Popadiyn
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
23
Emil Viyachki
ЦЗ
4
Héliton
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
26
Эмил Ценов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
2
E. Gurishta
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
29
Stanislav Kostov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
7
Thalis Cantanhede
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
10
Никола Илиев
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
26
Aeron Zinga
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
1-3-5
23
38
19
18
17
8
20
83
73
29
2-1-2-1-4
29
Наумов
23
4
23
Пишчевич
26
Ценов
18
Чочев
11
Русев
8
99
Кирилов
2
18
73
27
27
73
17
25
25
17
29
77
77
29
23
Пишчевич
7
7
23
Пишчевич
26
Ценов
10
Илиев
10
Илиев
26
Ценов
99
Кирилов
26
26
99
Кирилов
Остались в запасе
Пирин
ЦСКА 1948
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
29
Stanislav Kostov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
33
Gennadiy Ganev
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
39
Антонио Вутов
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
29
Stanislav Kostov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
Остались в запасе
33
Gennadiy Ganev
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
39
Антонио Вутов
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча Пирин - ЦСКА 1948
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Martin Velikov, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Blagoevgrad
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