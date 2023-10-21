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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Пирин - ЦСКА София
Пирин - ЦСКА София: обзор матча 21 октября 2023
Пирин
21.10.2023, суббота, 19:00
Болгария. Первая лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА София
45'
I. Tasev
79'
M. Phaeton
80'
Д. Линдсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пирин - ЦСКА София
Замена
L. Todorov
️️️️
A. Souda
90'
+3
Замена
S. Kostov
️️️️
H. Komano
90'
Вторая желтая
A. Abou Oulam
84'
82'
Желтая карточка
D. Asprilla
Замена
D. Kondrakov
️️️️
B. Tyutyukov
81'
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Линдсет
Пас отдал
M. Phaeton
80'
Замена
Т. Вион
️️️️
Э. Сакич
79'
ГОЛ! 1:1!
M. Phaeton
Желтая карточка
I. Tasev
75'
73'
Замена
D. Asprilla
️️️️
Д. Назон
73'
Замена
С. Шопов
️️️️
M. Carreazo
61'
Замена
M. Phaeton
️️️️
Т. Хайнц
61'
Замена
B. Moreno
️️️️
М. Эстрада
Желтая карточка
D. Semeniv
57'
ГОЛ! 1:0!
I. Tasev
Пас отдал
H. Komano
45'
43'
Желтая карточка
Д. Назон
25'
Желтая карточка
Д. Линдсет
Желтая карточка
A. Abou Oulam
22'
Желтая карточка
B. Tyutyukov
6'
3'
Желтая карточка
Э. Махмутович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пирин
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
15
D. Kondrakov
ЦФ
83
H. Popadiyn
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
10
Matthias Phaeton
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
15
Тибо Вион
ПП
30
Danilo Asprilla
ЦФ
7
Brayan Moreno
ЦФ
1-3-5
38
19
18
17
20
29
73
8
21
4-4-2
1
Бусатто
66
Сакич
3
Махмутович
19
Турицов
6
Петров
10
Линдсет
21
22
Юга
14
Хайнц
11
Эстрада
9
Назон
29
15
15
29
20
30
30
20
21
29
29
21
14
Хайнц
10
10
14
Хайнц
21
11
Шопов
11
Шопов
21
66
Сакич
15
Вион
15
Вион
66
Сакич
9
Назон
30
30
9
Назон
11
Эстрада
7
7
11
Эстрада
Остались в запасе
Пирин
ЦСКА София
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
83
H. Popadiyn
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
83
H. Popadiyn
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Митревски
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча Пирин - ЦСКА София
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
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