Стойчо Младенов
Тренер
|Имя
|Стойчо
|Фамилия
|Младенов
|Команда
|ЦСКА
|Гражданство
|Болгария
|Дата рождения
|12 апреля 1957
|Имя
|Стойчо
|Фамилия
|Младенов
|Команда
|ЦСКА
|Гражданство
|Болгария
|Дата рождения
|12 апреля 1957
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ЦСКА
|6
|3
|2
|1
|Дата
|Матч
|28.07.2022
|ЦСКА
|4 : 0
|Македония ГП
|21.07.2022
|Македония ГП
|0 : 0
|ЦСКА
|04.08.2022
|ЦСКА
|0 : 1
|Сент Патрикс
|11.08.2022
|Сент Патрикс
|0 : 2
|ЦСКА
|18.08.2022
|ЦСКА
|1 : 0
|Базель
|25.08.2022
|Базель
|2 : 0
|ЦСКА