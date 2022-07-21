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    Стойчо Младенов

    Тренер
    Имя Стойчо
    Фамилия Младенов
    Команда ЦСКА
    Гражданство Болгария
    Дата рождения 12 апреля 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЦСКА 6 3 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.07.2022 ЦСКА 4 : 0 Македония ГП
    21.07.2022 Македония ГП 0 : 0 ЦСКА
    04.08.2022 ЦСКА 0 : 1 Сент Патрикс
    11.08.2022 Сент Патрикс 0 : 2 ЦСКА
    18.08.2022 ЦСКА 1 : 0 Базель
    25.08.2022 Базель 2 : 0 ЦСКА
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