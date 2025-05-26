Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стойчо Младенов - статистика

Болгария
12 апреля 1957 (69)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
ЦСКА София
36
19
9
8
Болгария. Первая лига, 6 тур
Ботев
0 : 4
26.05.2025
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 5 тур
ЦСКА София
2 : 1
17.05.2025
Берое
Болгария. Первая лига, 4 тур
ЦСКА София
5 : 0
13.05.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА София
3 : 0
09.05.2025
Ботев
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
0 : 3
03.05.2025
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 1 тур
Спартак Варна
0 : 1
26.04.2025
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 30 тур
Крумовград
1 : 0
18.04.2025
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 29 тур
ЦСКА София
2 : 0
12.04.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 28 тур
Ботев Враца
1 : 1
05.04.2025
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 27 тур
ЦСКА София
1 : 0
02.04.2025
Локомотив
Болгария. Первая лига, 26 тур
Септември
0 : 1
29.03.2025
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 25 тур
ЦСКА София
1 : 1
15.03.2025
Черно Море
Болгария. Первая лига, 24 тур
Берое
0 : 2
08.03.2025
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 23 тур
ЦСКА София
2 : 2
02.03.2025
Левски
Болгария. Первая лига, 22 тур
Ботев
0 : 3
22.02.2025
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 21 тур
ЦСКА София
2 : 0
16.02.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 20 тур
Славия С
1 : 0
08.02.2025
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 19 тур
ЦСКА София
2 : 2
07.12.2024
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 18 тур
ЦСКА София
3 : 1
03.12.2024
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 17 тур
Хебар
0 : 1
30.11.2024
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
ЦСКА София
2 : 2
24.11.2024
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
ЦСКА София
2 : 2
10.11.2024
Крумовград
Болгария. Первая лига, 4 тур
ЦСКА 1948
1 : 3
07.11.2024
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
2 : 2
02.11.2024
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
ЦСКА София
2 : 0
24.10.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 8 тур
Левски
1 : 0
19.10.2024
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА София
0 : 1
05.10.2024
Септември
Болгария. Первая лига, 10 тур
Черно Море
0 : 0
28.09.2024
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА София
1 : 0
21.09.2024
Берое
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
0 : 3
16.09.2024
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 7 тур
ЦСКА София
0 : 1
30.08.2024
Ботев
Болгария. Первая лига, 6 тур
Арда
2 : 1
24.08.2024
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 5 тур
ЦСКА София
0 : 1
17.08.2024
Славия С
Болгария. Первая лига, 3 тур
Спартак Варна
3 : 0
03.08.2024
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 2 тур
ЦСКА София
3 : 0
27.07.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 1 тур
Лудогорец
1 : 0
21.07.2024
ЦСКА София
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+