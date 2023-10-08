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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Лудогорец - Пирин
Лудогорец - Пирин: обзор матча 08 октября 2023
Лудогорец
08.10.2023, воскресенье, 20:15
Болгария. Первая лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Пирин
6'
С. Делев
61'
Я. Пиотровски
72'
Р. Секо
79'
К. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Пирин
88'
Замена
V. Minkov
️️️️
A. Abou Oulam
88'
Замена
L. Todorov
️️️️
I. Tasev
82'
Замена
I. Kostov
️️️️
M. Stanislavov Bachev
82'
Замена
S. Kostov
️️️️
V. Benguzov
81'
Желтая карточка
A. Abou Oulam
79'
Желтая карточка
D. Semeniv
ГОЛ! 4:0!
К. Видаль
Пас отдал
Рик
79'
Замена
Т. Неделев
️️️️
С. Делев
77'
Замена
М. Тиссера
️️️️
Р. Секо
77'
ГОЛ! 3:0!
Р. Секо
72'
ГОЛ! 2:0!
Я. Пиотровски
Пас отдал
К. Видаль
61'
Замена
К. Видаль
️️️️
М. Шуиар
58'
45'
+4
Желтая карточка
I. Tasev
Замена
П. Наресси
️️️️
К. Гонсалвеш
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Делев
Пас отдал
Рик
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Лудогорец
69
Пламен Пепеляшев
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
8
Доминик Янков
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Пирин
21
Yordan Dimitrov
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
83
H. Popadiyn
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Слуга
16
Витри
5
Терзиев
19
Сонко Сундберг
17
Сон
5
Гонсалвеш
24
Пиотровски
8
Шуиар
37
Рик
7
Делев
12
Секо
2-3-5
1
29
38
18
19
17
21
20
73
8
29
7
Делев
8
Неделев
8
Неделев
7
Делев
5
Гонсалвеш
6
Наресси
6
Наресси
5
Гонсалвеш
8
Шуиар
11
Видаль
11
Видаль
8
Шуиар
12
Секо
17
Тиссера
17
Тиссера
12
Секо
29
25
25
29
18
18
18
18
17
30
30
17
73
29
29
73
Остались в запасе
Лудогорец
Пирин
69
Пламен Пепеляшев
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Доминик Янков
АП
Главный тренер
Анте Шимунджа
21
Yordan Dimitrov
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
83
H. Popadiyn
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Остались в запасе
69
Пламен Пепеляшев
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Доминик Янков
АП
Остались в запасе
21
Yordan Dimitrov
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
83
H. Popadiyn
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Радослав Митревски
Статистика матча Лудогорец - Пирин
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
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