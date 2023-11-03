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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Берое - Пирин
Берое - Пирин: обзор матча 03 ноября 2023
Берое
03.11.2023, пятница, 18:00
Болгария. Первая лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Пирин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Берое - Пирин
90'
+4
Желтая карточка
H. Komano
90'
+1
Замена
В. Медведь
️️️️
I. Tasev
Замена
M. Cevallos
️️️️
V. Triboulet
76'
75'
Замена
S. Aleksandrov
️️️️
B. Tyutyukov
72'
Желтая карточка
A. Abou Oulam
66'
Замена
G. Varbanov
️️️️
A. Yordanov
Замена
S. Pachame
️️️️
S. Emilov Gavrilov
60'
44'
Желтая карточка
H. Popadiyn
Желтая карточка
E. Hoyos
35'
Желтая карточка
S. Emilov Gavrilov
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
24
Thiago Ceijas
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
9
Сантьяго Годой
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Пирин
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
83
H. Popadiyn
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
5
S. Pachame
ЦП
7
Alexander Petrov
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
2-2-5
23
5
33
24
24
10
91
9
Годой
32
4
1-3-5
38
19
18
17
21
83
20
29
8
24
5
5
24
91
99
99
91
19
27
27
19
17
21
Медведь
21
Медведь
17
29
77
77
29
Остались в запасе
Берое
Пирин
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
7
Alexander Petrov
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
1
Mario Kirev
ВР
25
Ilian Kostov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Остались в запасе
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
7
Alexander Petrov
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
25
Ilian Kostov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Главный тренер
Радослав Митревски
Статистика матча Берое - Пирин
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
Информация о матче
Главный судья:
Ventsislav Mitrev, Bulgaria
Стадион:
Beroe Stadium, Stara Zagora
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2017.12.12 09:42
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2023.01.21 14:19
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
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