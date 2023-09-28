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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Этыр - Пирин
Этыр - Пирин: обзор матча 28 сентября 2023
Этыр
28.09.2023, четверг, 15:30
Болгария. Первая лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Пирин
7'
B. Tyutyukov
45+2'
B. Tyutyukov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этыр - Пирин
83'
Замена
H. Popadiyn
️️️️
A. Souda
82'
Замена
N. Bodurov
️️️️
V. Benguzov
Замена
И. Будинов
️️️️
K. Stanev
70'
65'
Желтая карточка
M. Stanislavov Bachev
64'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
B. Tyutyukov
64'
Замена
L. Todorov
️️️️
H. Komano
Вторая желтая
V. Hristov
61'
Замена
C. Boukholda
️️️️
N. Yankov
58'
Замена
L. Knežević
️️️️
D. Bakalov
58'
55'
Замена
В. Медведь
️️️️
I. Tasev
Замена
I. Dimitrov
️️️️
В. Найденов
46'
Желтая карточка
V. Hristov
45'
+4
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
B. Tyutyukov
Пас отдал
H. Komano
43'
Желтая карточка
A. Yordanov
Желтая карточка
D. Bakalov
25'
9'
Желтая карточка
B. Tyutyukov
7'
ГОЛ! 0:1!
B. Tyutyukov
Пас отдал
V. Benguzov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
97
Владислав Найденов
ЛВ
2
Valeri Hristov
ЦП
11
Georgi Angelov
ЦП
28
Nikolay Yankov
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
6
P. Dimov
ЦФ
25
Krum Stoyanov
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Этыр
1
Angel Martinov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
51
Илкер Будинов
ПЗ
14
Yanko Angelov
ЦП
10
Lovre Knežević
ЦП
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
14
I. Dimitrov
ЦФ
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
21
Владимир Медведь
ЦП
83
H. Popadiyn
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
1-5-1-3
99
70
11
28
8
70
2
97
Найденов
9
25
6
2-3-5
23
29
38
18
17
19
21
20
8
29
73
70
51
Будинов
51
Будинов
70
70
10
10
70
28
17
17
28
97
Найденов
14
14
97
Найденов
73
5
5
73
17
21
Медведь
21
Медведь
17
20
83
83
20
29
15
15
29
21
30
30
21
Остались в запасе
Этыр
Пирин
1
Angel Martinov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
14
Yanko Angelov
ЦП
1
Mario Kirev
ВР
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Остались в запасе
1
Angel Martinov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
14
Yanko Angelov
ЦП
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Статистика матча Этыр - Пирин
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
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