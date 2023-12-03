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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Пирин - Локомотив
Пирин - Локомотив: обзор матча 03 декабря 2023
Пирин
03.12.2023, воскресенье, 13:45
Болгария. Первая лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
45'
A. Souda
90+6'
К. Крастев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пирин - Локомотив
90'
+6
Желтая карточка
Б. Гайе
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
К. Крастев
Пас отдал
С. Траоре
Желтая карточка
V. Benguzov
86'
84'
Желтая карточка
A. Ivanov
Замена
I. Kostov
️️️️
M. Stanislavov Bachev
77'
73'
Замена
D. Pinto Teixeira
️️️️
V. Nikolov
72'
Замена
К. Крастев
️️️️
Д. Митков
Замена
S. Kostov
️️️️
B. Tyutyukov
71'
Желтая карточка
A. Yordanov
66'
59'
Замена
С. Траоре
️️️️
I. Naydenov
ГОЛ! 1:0!
A. Souda
45'
43'
Желтая карточка
I. Naydenov
21'
Желтая карточка
Д. Митков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
83
H. Popadiyn
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
4
Dime Dimov
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
6
Antoni Ivanov
ЦП
31
Krasimir Stanoev
ЦП
18
Valentin Nikolov
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
95
Карлос Франса
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
21
Владимир Медведь
ЦП
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
Локомотив
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
17
Teodor Ivanov
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
77
Erik Manolkov
ЦФ
2-3-5
23
38
29
19
18
17
83
20
29
73
21
2-5-3
24
4
12
22
6
31
18
26
45
Митков
95
Франса
2
29
25
25
29
29
29
29
29
22
11
Траоре
11
Траоре
22
18
20
20
18
45
Митков
26
Крастев
26
Крастев
45
Митков
Остались в запасе
Пирин
Локомотив
1
Mario Kirev
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
21
Владимир Медведь
ЦП
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
17
Teodor Ivanov
ЦП
77
Erik Manolkov
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
21
Владимир Медведь
ЦП
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
Остались в запасе
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
17
Teodor Ivanov
ЦП
77
Erik Manolkov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Пирин - Локомотив
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Информация о матче
Главный судья:
Vasimir El Hatib, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Blagoevgrad
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