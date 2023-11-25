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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев - Пирин
Ботев - Пирин: обзор матча 25 ноября 2023
Ботев
25.11.2023, суббота, 16:00
Болгария. Первая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Пирин
22'
S. Akere
46'
S. Akere
1'
H. Komano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев - Пирин
90'
Замена
L. Todorov
️️️️
I. Tasev
85'
Желтая карточка
D. Semeniv
Замена
N. Minkov
️️️️
S. Akere
82'
81'
Желтая карточка
S. Kostov
Желтая карточка
Й. Тамм
70'
65'
Замена
S. Kostov
️️️️
B. Tyutyukov
ГОЛ! 2:1!
S. Akere
Пас отдал
И. Попов
46'
32'
Желтая карточка
H. Komano
Желтая карточка
S. Akere
26'
ГОЛ! 1:1!
S. Akere
22'
1'
ГОЛ! 0:1!
H. Komano
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
6
Янис Карабелев
ЦП
16
Дилан Мертенс
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
13
Хидает Ханкич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
44
Kostadin Tatarov
ЦЗ
8
Krasian Kolev
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
83
H. Popadiyn
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
3-4-4
38
Балояннис
5
Тамм
79
Чернев
6
Карабелев
57
71
Попов
16
Мертенс
99
13
Ханкич
17
11
2-3-5
23
29
38
19
18
17
21
73
20
29
8
57
17
17
57
29
29
29
29
17
30
30
17
Остались в запасе
Ботев
Пирин
44
Kostadin Tatarov
ЦЗ
22
Daniel Kajzer
ВР
8
Krasian Kolev
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
1
Mario Kirev
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
83
H. Popadiyn
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Остались в запасе
44
Kostadin Tatarov
ЦЗ
22
Daniel Kajzer
ВР
8
Krasian Kolev
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
83
H. Popadiyn
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Радослав Митревски
Статистика матча Ботев - Пирин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
Информация о матче
Главный судья:
Michael Pavlov, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Plovdiv
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