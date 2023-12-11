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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив Пл - Пирин
Локомотив Пл - Пирин: обзор матча 11 декабря 2023
Локомотив Пл
11.12.2023, понедельник, 16:00
Болгария. Первая лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Пирин
51'
A. Bedor Conteh
54'
D. Babacar
64'
Г. Минчев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив Пл - Пирин
Замена
K. Peshov
️️️️
О. Камдем
86'
Замена
T. Pavlov
️️️️
M. Paskalev
85'
83'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
H. Komano
83'
Замена
L. Todorov
️️️️
I. Tasev
Замена
P. Andreev
️️️️
D. Babacar
77'
74'
Пенальти не реализован!
A. Souda
67'
Замена
D. Semeniv
️️️️
V. Benguzov
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Г. Минчев
64'
62'
Замена
В. Медведь
️️️️
B. Tyutyukov
61'
Замена
S. Kostov
️️️️
A. Abou Oulam
ГОЛ! 2:0!
D. Babacar
Пас отдал
Д. Илиев
54'
ГОЛ! 1:0!
A. Bedor Conteh
51'
Желтая карточка
Д. Илиев
39'
25'
Желтая карточка
M. Stanislavov Bachev
Желтая карточка
M. Paskalev
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
11
Эвандро
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
11
Giovanny
ЦП
24
Martin Paskalev
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
83
H. Popadiyn
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
18
Petar Andreev
ЦП
16
Hristo Ivanov
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Пирин
21
Yordan Dimitrov
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
21
Владимир Медведь
ЦП
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
2-3-5
23
Хоркаш
12
71
Камдем
11
Эвандро
17
11
14
9
Минчев
14
Илиев
11
24
3-2-5
23
38
29
27
18
17
21
73
20
29
83
71
Камдем
16
16
71
Камдем
24
5
5
24
11
18
18
11
29
21
Медведь
21
Медведь
29
73
8
8
73
21
15
15
21
18
29
29
18
17
30
30
17
Остались в запасе
Локомотив Пл
Пирин
81
Kristian Tomov
ВР
16
Hristo Ivanov
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
21
Yordan Dimitrov
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Митревски
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
16
Hristo Ivanov
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Остались в запасе
21
Yordan Dimitrov
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Радослав Митревски
Статистика матча Локомотив Пл - Пирин
2
1
Всего ударов по воротам
10
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
8
7
Сейвы
1
3
Матчи команд
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
Информация о матче
Главный судья:
Ivo Andreev, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Plovdiv
Новости команд
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Локомотив Пл
Пирин
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
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2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
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«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
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