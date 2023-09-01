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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Пирин - Арда
Пирин - Арда: обзор матча 01 сентября 2023
Пирин
01.09.2023, пятница, 17:00
Болгария. Первая лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Арда
41'
T. Yordanov
88'
P. Borukov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пирин - Арда
90'
+3
Желтая карточка
Р. Цонев
Желтая карточка
S. Kostov
90'
+1
88'
ГОЛ! 0:2!
P. Borukov
86'
Замена
P. Krachunov
️️️️
S. Ivanov
Замена
L. Todorov
️️️️
В. Медведь
78'
Желтая карточка
В. Медведь
76'
75'
Замена
M. Stoev
️️️️
D. Lozev
69'
Желтая карточка
У. Сако
Замена
V. Minkov
️️️️
B. Tyutyukov
69'
64'
Замена
Р. Цонев
️️️️
I. Yurukov
64'
Замена
I. Kokonov
️️️️
I. Tilev
63'
Замена
P. Borukov
️️️️
T. Yordanov
Замена
S. Kostov
️️️️
D. Kondrakov
61'
Желтая карточка
M. Stanislavov Bachev
55'
Замена
S. Aleksandrov
️️️️
V. Benguzov
46'
Замена
H. Popadiyn
️️️️
I. Tasev
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
T. Yordanov
39'
Пенальти не реализован!
T. Yordanov
10'
Желтая карточка
D. Lozev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
22
Martin Stoychev
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
33
Ivan Tilev
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
29
Stanislav Kostov
ЦФ
83
H. Popadiyn
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
Арда
24
Ivan Dichevski
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
99
Preslav Borukov
ЦФ
36
Milen Stoev
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
3-3-4
23
38
29
27
18
21
Медведь
17
8
15
29
73
3-1-1-5
1
22
3
Сако
18
Гусейнов
80
Котев
7
33
99
91
12
20
29
18
18
29
15
29
29
15
17
83
83
17
21
Медведь
30
30
21
Медведь
73
77
77
73
91
6
6
91
12
7
Цонев
7
Цонев
12
99
99
99
99
20
36
36
20
33
17
17
33
Остались в запасе
Пирин
Арда
1
Mario Kirev
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Митревски
24
Ivan Dichevski
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
25
Buchkov
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
Остались в запасе
24
Ivan Dichevski
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
Главный тренер
Радослав Митревски
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Пирин - Арда
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
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