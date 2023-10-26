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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Черно Море - Пирин
Черно Море - Пирин: обзор матча 26 октября 2023
Черно Море
26.10.2023, четверг, 15:00
Болгария. Первая лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Пирин
18'
П. Альварес
83'
Д. Димов
9'
H. Komano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черно Море - Пирин
Желтая карточка
И. Дюлгеров
90'
+4
Замена
B. Beyhan
️️️️
M. Soula
86'
ГОЛ! 2:1!
Д. Димов
Пас отдал
M. Soula
83'
83'
Замена
L. Todorov
️️️️
I. Tasev
Замена
И. Иса
️️️️
П. Альварес
76'
68'
Замена
S. Kostov
️️️️
H. Popadiyn
62'
Замена
S. Aleksandrov
️️️️
B. Tyutyukov
Замена
M. Milushev
️️️️
É. Pacheco
58'
50'
Желтая карточка
A. Dyulgerov
49'
Желтая карточка
B. Tyutyukov
43'
Желтая карточка
V. Benguzov
ГОЛ! 1:1!
П. Альварес
Пас отдал
А. Илиев
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
H. Komano
Пас отдал
D. Semeniv
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
27
Даниэль Димов
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
10
Алекс Фернандес
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
22
Mazire Soula
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
19
Andrey Yordanov
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
83
H. Popadiyn
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
29
Berk Beyhan
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
7
Breno Teixeira
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
33
Michael
ЦФ
91
Velislav Vasilev
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
3-4-3
21
Дюлгеров
2
3
Атанасов
32
27
Димов
21
Альварес
9
Илиев
35
22
28
10
Фернандес
2-2-5
23
29
38
19
17
83
8
29
20
73
22
29
29
22
28
17
17
28
21
Альварес
9
Иса
9
Иса
21
Альварес
29
77
77
29
83
29
29
83
17
30
30
17
Остались в запасе
Черно Море
Пирин
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
7
Breno Teixeira
ЦФ
33
Michael
ЦФ
91
Velislav Vasilev
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
15
D. Kondrakov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
7
Breno Teixeira
ЦФ
33
Michael
ЦФ
91
Velislav Vasilev
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
27
Georgi Varbanov
ЦЗ
18
Velislav Minkov
ЦП
15
D. Kondrakov
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Главный тренер
Радослав Митревски
Статистика матча Черно Море - Пирин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
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