Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    В Болгарии 20 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах

    В двух клубах Первой лиши Болгарии произошло массовое заражение футболистов коронавирусом из-за неправильного результута теста на COVID-19, сообщает Novinite.

    Защитник клуба «Царско село» Мартин Кавдански прошел тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Футболист вышел на поле в матче с «Черно Море» (1:4). После матча игроки «Царско село» прошли тестирования, в результате было выявлено три новых случая заражения COVID-19. «Черно море» на своем сайте сообщил, что по итогам встречи заразились 16 футболистов. Лаборатория, в которой Кавдански сдавал анализ, признала свою ошибку, заявив, что игрок действительно был инфицирован.

    • «Черно Море» занимает седьмое место в Первой лиге с 40 очками, «Царско Село» (25) – 11-е.

    Источник: Novinite

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77672
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru