В Болгарии 20 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах

В двух клубах Первой лиши Болгарии произошло массовое заражение футболистов коронавирусом из-за неправильного результута теста на COVID-19, сообщает Novinite.

Защитник клуба «Царско село» Мартин Кавдански прошел тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Футболист вышел на поле в матче с «Черно Море» (1:4). После матча игроки «Царско село» прошли тестирования, в результате было выявлено три новых случая заражения COVID-19. «Черно море» на своем сайте сообщил, что по итогам встречи заразились 16 футболистов. Лаборатория, в которой Кавдански сдавал анализ, признала свою ошибку, заявив, что игрок действительно был инфицирован.