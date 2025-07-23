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«Черно Море» – «Истанбул Башакшехир»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00

23 июля 2025 10:00
Черно Море - Истанбул Башакшехир
24 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
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9.00
Победа «Истанбул Башакшехир»
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В четверг, 24 июля, во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций сыграют «Черно Море» (Болгария) и «Истанбул Башакшехир» (Турция). Игра состоится в Разграде, начало – в 20:00 (мск).

«Черно Море»

Команда Илиана Илиева заняла 3-е место в чемпионате Болгарии сезона-2024/25, набрав 59 очков. «Черно Море» добыло 21 победу, 9 раз сыграло вничью и потерпело 6 поражений, разница мячей – 44:30.

В рейтинге УЕФА «Черно Море» находится на 345-й строчке.

Последние результаты «Черно море»:

  • 18.07.25 «Локомотив-1929» – «Черно Море» – 1:1 Высшая лига Болгарии;
  • 12.07.25 «Черно Море» – «Добруджа 1919» – 4:1 Товарищеская игра;
  • 09.07.25 «Черно Море» – «Черноморец 1919» – 2:0 Товарищеская игра.

«Истанбул Башакшехир»

«Истанбул Башакшехир» набрал 54 очка в минувшем сезоне чемпионата Турции и занял 5-е место. Подопечные Чагдаша Атана добыли 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 60:56.

В рейтинге УЕФА команда располагается на 90-й позиции.

Результаты «Истанбул Башакшехир» в товарищеских играх:

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Черно Море» – «Истанбул Башакшехир»

Более мастеровитые гости должны одержать победу. Российским болельщикам матч может быть дополнительно интересен из-за Эльдора Шомуродова, который выступает за клуб из Турции. Наш прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 9.00.

9.00
Победа «Истанбул Башакшехир»
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Истанбул Башакшехир Черно Море
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