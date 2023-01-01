Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 175 тыс

Пирин - турнирная таблица

Благоевград
Стадион:
Христо Ботев
Сайт:
http://fcpirin.com/?lang=en
Тренер:
Радослав Митревски
Состав Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Лудогорец
2
ЦСКА София
3
Черно Море
4
Левски
5
Локомотив Пл
6
Крумовград
7
Ботев
8
ЦСКА 1948
9
Арда
10
Славия С
11
Берое
12
Пирин
13
Хебар
14
Локомотив
15
Ботев Враца
16
Этыр
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
24
3
3
78
15
63
75
30
19
6
5
50
18
32
63
30
18
8
4
47
25
22
62
30
16
7
7
44
25
19
55
30
16
7
7
49
34
15
55
30
12
8
10
35
35
0
44
30
12
8
10
43
33
10
44
30
11
10
9
29
26
3
43
30
11
6
13
32
31
1
39
30
9
6
15
28
45
-17
33
30
8
7
15
23
42
-19
31
30
7
9
14
23
40
-17
30
30
8
6
16
32
43
-11
30
30
8
4
18
22
53
-31
28
30
6
4
20
22
53
-31
22
30
3
5
22
17
56
-39
14
Группа A
1
Черно Море
2
Левски
3
Лудогорец
4
Крумовград
5
ЦСКА София
6
Локомотив Пл
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
7
1
6
13
5
3
1
1
4
4
0
10
5
2
1
2
9
8
1
7
5
1
2
2
10
9
1
5
5
1
1
3
6
7
-1
4
5
1
0
4
3
10
-7
3
Группа B
1
Арда
2
Славия С
3
ЦСКА 1948
4
Ботев
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
7
2
5
12
6
3
1
2
7
6
1
10
6
2
3
1
5
4
1
9
6
0
1
5
2
9
-7
1
Группа C
1
Локомотив
2
Ботев Враца
3
Берое
4
Этыр
5
Хебар
6
Пирин
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
8
2
6
11
5
3
2
0
6
3
3
11
5
3
0
2
5
4
1
9
5
1
2
2
4
8
-4
5
5
1
1
3
3
4
-1
4
5
0
1
4
2
7
-5
1
Команда
1
Черно Море
2
Лудогорец
3
Левски
4
Крумовград
5
Локомотив Пл
6
ЦСКА София
7
Ботев
8
Арда
9
ЦСКА 1948
10
Берое
11
Славия С
12
Хебар
13
Ботев Враца
14
Пирин
15
Локомотив
16
Этыр
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
14
1
0
29
9
20
43
15
12
2
1
49
9
40
38
15
10
2
3
23
6
17
32
15
9
3
3
25
19
6
30
15
9
2
4
26
12
14
29
15
8
4
3
25
8
17
28
15
7
3
5
22
14
8
24
15
6
5
4
21
16
5
23
15
6
5
4
13
12
1
23
15
5
6
4
15
15
0
21
15
6
3
6
17
19
-2
21
15
5
4
6
14
16
-2
19
15
5
1
9
16
24
-8
16
15
3
5
7
11
17
-6
14
15
3
3
9
11
21
-10
12
15
2
3
10
12
28
-16
9
Группа 1
1
Черно Море
2
Лудогорец
3
Левски
4
ЦСКА София
5
Крумовград
6
Локомотив Пл
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
9
4
5
7
2
1
1
0
1
0
1
4
3
1
1
1
5
3
2
4
2
1
0
1
4
2
2
3
2
1
0
1
2
2
0
3
Группа 2
1
Арда
2
Славия С
3
ЦСКА 1948
4
Ботев
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
1
4
7
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
1
2
0
2
-2
1
Группа 3
1
Берое
2
Ботев Враца
3
Локомотив
4
Хебар
5
Этыр
6
Пирин
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
2
2
0
0
2
0
2
6
2
1
1
0
2
1
1
4
3
1
0
2
3
3
0
3
2
0
2
0
2
2
0
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
Команда
1
Лудогорец
2
ЦСКА София
3
Локомотив Пл
4
Левски
5
ЦСКА 1948
6
Ботев
7
Черно Море
8
Локомотив
9
Пирин
10
Арда
11
Крумовград
12
Славия С
13
Хебар
14
Берое
15
Ботев Враца
16
Этыр
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
1
2
29
6
23
37
15
11
2
2
25
10
15
35
15
7
5
3
23
22
1
26
15
6
5
4
21
19
2
23
15
5
5
5
16
14
2
20
15
5
5
5
21
19
2
20
15
4
7
4
18
16
2
19
15
5
1
9
11
32
-21
16
15
4
4
7
12
23
-11
16
15
5
1
9
11
15
-4
16
15
3
5
7
10
16
-6
14
15
3
3
9
11
26
-15
12
15
3
2
10
18
27
-9
11
15
3
1
11
8
27
-19
10
15
1
3
11
6
29
-23
6
15
1
2
12
5
28
-23
5
Группа 1
1
Левски
2
Черно Море
3
Крумовград
4
ЦСКА София
5
Лудогорец
6
Локомотив Пл
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
4
-1
6
2
1
1
0
1
0
1
4
3
0
2
1
6
7
-1
2
2
0
0
2
1
4
-3
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
Группа 2
1
Славия С
2
ЦСКА 1948
3
Арда
4
Ботев
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
2
0
2
0
2
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 3
1
Локомотив
2
Ботев Враца
3
Берое
4
Этыр
5
Хебар
6
Пирин
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
2
0
4
3
1
5
2
1
0
1
1
1
0
3
3
1
0
2
2
6
-4
3
2
0
1
1
0
1
-1
1
2
0
0
2
0
3
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
1
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
4
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
13
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
8
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+