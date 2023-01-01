Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
7
9
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
24
3
3
78
15
63
75
30
19
6
5
50
18
32
63
30
18
8
4
47
25
22
62
30
16
7
7
44
25
19
55
30
16
7
7
49
34
15
55
30
12
8
10
35
35
0
44
30
12
8
10
43
33
10
44
30
11
10
9
29
26
3
43
30
11
6
13
32
31
1
39
30
9
6
15
28
45
-17
33
30
8
7
15
23
42
-19
31
30
7
9
14
23
40
-17
30
30
8
6
16
32
43
-11
30
30
8
4
18
22
53
-31
28
30
6
4
20
22
53
-31
22
30
3
5
22
17
56
-39
14
Группа A
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
7
1
6
13
5
3
1
1
4
4
0
10
5
2
1
2
9
8
1
7
5
1
2
2
10
9
1
5
5
1
1
3
6
7
-1
4
5
1
0
4
3
10
-7
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
7
2
5
12
6
3
1
2
7
6
1
10
6
2
3
1
5
4
1
9
6
0
1
5
2
9
-7
1
Команда
3
7
8
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
14
1
0
29
9
20
43
15
12
2
1
49
9
40
38
15
10
2
3
23
6
17
32
15
9
3
3
25
19
6
30
15
9
2
4
26
12
14
29
15
8
4
3
25
8
17
28
15
7
3
5
22
14
8
24
15
6
5
4
21
16
5
23
15
6
5
4
13
12
1
23
15
5
6
4
15
15
0
21
15
6
3
6
17
19
-2
21
15
5
4
6
14
16
-2
19
15
5
1
9
16
24
-8
16
15
3
5
7
11
17
-6
14
15
3
3
9
11
21
-10
12
15
2
3
10
12
28
-16
9
Группа 1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
9
4
5
7
2
1
1
0
1
0
1
4
3
1
1
1
5
3
2
4
2
1
0
1
4
2
2
3
2
1
0
1
2
2
0
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
1
4
7
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
1
2
0
2
-2
1
Команда
4
6
9
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
1
2
29
6
23
37
15
11
2
2
25
10
15
35
15
7
5
3
23
22
1
26
15
6
5
4
21
19
2
23
15
5
5
5
16
14
2
20
15
5
5
5
21
19
2
20
15
4
7
4
18
16
2
19
15
5
1
9
11
32
-21
16
15
4
4
7
12
23
-11
16
15
5
1
9
11
15
-4
16
15
3
5
7
10
16
-6
14
15
3
3
9
11
26
-15
12
15
3
2
10
18
27
-9
11
15
3
1
11
8
27
-19
10
15
1
3
11
6
29
-23
6
15
1
2
12
5
28
-23
5
Группа 1
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
4
-1
6
2
1
1
0
1
0
1
4
3
0
2
1
6
7
-1
2
2
0
0
2
1
4
-3
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
2
0
2
0
2
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
0
0
3
2
7
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире