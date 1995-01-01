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    Пирин - таблица

    Город Благоевград
    Дивизион Болгария-Первая лига
    Сайт fcpirin.com/?lang=en
    Стадион Христо Ботев
    Тренер Радослав Митревски
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Левски 1 1 0 0 6:0 +6 3
    2. Локомотив Пл 1 1 0 0 4:0 +4 3
    3. Хебар 1 1 0 0 1:0 +1 3
    4. Ботев 1 0 1 0 0:0 0 1
    5. Пирин 1 0 1 0 0:0 0 1
    6. Славия С 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Арда 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Этыр 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Лудогорец 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Крумовград 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. ЦСКА 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Черно Море 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. ЦСКА 1948 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. Берое 1 0 0 1 0:1 -1 0
    15. Ботев Враца 1 0 0 1 0:4 -4 0
    16. Локомотив 1 0 0 1 0:6 -6 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Левски 1 1 0 0 6:0 +6 3
    2. Локомотив Пл 1 1 0 0 4:0 +4 3
    3. Хебар 1 1 0 0 1:0 +1 3
    4. Пирин 1 0 1 0 0:0 0 1
    5. Ботев 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Славия С 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Арда 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Этыр 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Лудогорец 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Крумовград 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. ЦСКА 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Черно Море 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. ЦСКА 1948 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. Берое 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. Ботев Враца 0 0 0 0 0:0 0 0
    16. Локомотив 0 0 0 0 0:0 0 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ботев 1 0 1 0 0:0 0 1
    2. Левски 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Локомотив Пл 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Хебар 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Пирин 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Славия С 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Арда 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Этыр 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Лудогорец 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Крумовград 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. ЦСКА 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Черно Море 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. ЦСКА 1948 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. Берое 1 0 0 1 0:1 -1 0
    15. Ботев Враца 1 0 0 1 0:4 -4 0
    16. Локомотив 1 0 0 1 0:6 -6 0
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