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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Пирин - Крумовград
Пирин - Крумовград: обзор матча 24 сентября 2023
Пирин
24.09.2023, воскресенье, 18:00
Болгария. Первая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Крумовград
45+2'
V. Benguzov (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пирин - Крумовград
Замена
H. Popadiyn
️️️️
A. Yordanov
90'
+6
Замена
В. Медведь
️️️️
I. Tasev
90'
+3
87'
Замена
J. Granado
️️️️
A. Georgiev
86'
Замена
B. Bonev
️️️️
V. Velev
Замена
D. Kondrakov
️️️️
A. Souda
86'
78'
Желтая карточка
D. Miljanovic
Желтая карточка
V. Benguzov
78'
74'
Пенальти не реализован!
А. Колев
Желтая карточка
H. Komano
71'
59'
Желтая карточка
B. Katsarov
46'
Замена
D. Ali
️️️️
K. Vasilev
ГОЛ с пенальти! 1:0!
V. Benguzov
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
A. Georgiev
Желтая карточка
M. Stanislavov Bachev
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
17
Ivan Tasev
ЦП
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Крумовград
22
Yanko Georgiev
ВР
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
13
Diego Raposo
ЦП
14
Daniel Miljanovic
ЦП
20
Serkan Ussein
ЦП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
11
Aleksandar Georgiev
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
80
Kitan Vasilev
ЦФ
23
Матей Шимич
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Владимир Медведь
ЦП
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
83
H. Popadiyn
ЦФ
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
21
Jefferson Granado
ЦЗ
88
Renan Areias
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
44
Biser Bonev
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
2-3-5
23
38
29
17
18
19
8
20
29
73
21
2-3-5
22
44
23
13
14
20
21
23
Шимич
80
20
Колев
11
17
21
Медведь
21
Медведь
17
20
15
15
20
19
83
83
19
80
2
2
80
11
21
21
11
21
44
44
21
Остались в запасе
Пирин
Крумовград
1
Mario Kirev
ВР
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
88
Renan Areias
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
5
Nikolay Bodurov
ЦЗ
12
Martin Georgiev
ЦЗ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
Остались в запасе
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
88
Renan Areias
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
11
Oktay Yusein
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Главный тренер
Неманья Милянович
Статистика матча Пирин - Крумовград
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
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