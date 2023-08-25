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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Пирин - Ботев Враца
Пирин - Ботев Враца: обзор матча 25 августа 2023
Пирин
25.08.2023, пятница, 19:00
Болгария. Первая лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ботев Враца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Пирин - Ботев Враца
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
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