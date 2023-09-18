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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Хебар - Пирин
Хебар - Пирин: обзор матча 18 сентября 2023
Хебар
18.09.2023, понедельник, 17:30
Болгария. Первая лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Пирин
56'
N. Lyuboslav Penev
51'
B. Tyutyukov
67'
M. Stanislavov Bachev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хебар - Пирин
90'
+1
Желтая карточка
A. Abou Oulam
Замена
S. Georgiev Lebanov
️️️️
L. Marin
89'
Замена
B. Bojurkin
️️️️
N. Lyuboslav Penev
89'
Замена
️️️️
A. Kabov
76'
74'
Желтая карточка
В. Медведь
71'
Замена
В. Медведь
️️️️
B. Tyutyukov
71'
Замена
H. Popadiyn
️️️️
V. Benguzov
67'
ГОЛ! 1:2!
M. Stanislavov Bachev
Желтая карточка
A. Kabov
66'
64'
Желтая карточка
V. Benguzov
57'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
H. Komano
ГОЛ! 1:1!
N. Lyuboslav Penev
Пас отдал
G. Valchev
56'
51'
ГОЛ! 0:1!
B. Tyutyukov
Пас отдал
A. Abou Oulam
Замена
️️️️
O. Zbun
46'
46'
Замена
S. Aleksandrov
️️️️
I. Tasev
Желтая карточка
C. Ohene
45'
+2
45'
Желтая карточка
D. Semeniv
34'
Желтая карточка
A. Yordanov
Желтая карточка
A. Bastunov
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хебар
38
Матвей Игонен
ВР
27
Роберт Мазань
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
10
Angel Bastunov
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
7
G. Valchev
ЦФ
11
Atanas Kabov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
9
Georgi Nikolov
ЦФ
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
21
Владимир Медведь
ЦП
83
H. Popadiyn
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
2-4-4
38
Игонен
27
Мазань
33
7
8
24
71
10
11
7
44
2-3-5
23
29
38
18
17
19
21
8
73
20
29
71
3
3
71
29
21
Медведь
21
Медведь
29
73
83
83
73
21
15
15
21
17
77
77
17
Остались в запасе
Хебар
Пирин
13
A. Isuf
ЦЗ
1
Petar Debarliev
ВР
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
84
Stilian Tisowski
ЦП
9
Georgi Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Остались в запасе
13
A. Isuf
ЦЗ
1
Petar Debarliev
ВР
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
84
Stilian Tisowski
ЦП
9
Georgi Nikolov
ЦФ
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Радослав Митревски
Статистика матча Хебар - Пирин
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
Ботев Враца
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