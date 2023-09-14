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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Левски - Пирин
Левски - Пирин: обзор матча 14 сентября 2023
Левски
14.09.2023, четверг, 20:30
Болгария. Первая лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Пирин
78'
W.
87'
A. Ivanov Mitkov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левски - Пирин
Замена
М. Петков
️️️️
Рикардиньо
89'
89'
Замена
S. Kostov
️️️️
H. Komano
ГОЛ! 2:0!
A. Ivanov Mitkov
Пас отдал
Роналдо
87'
Желтая карточка
Цунами
81'
ГОЛ! 1:0!
W.
Пас отдал
Рикардиньо
78'
75'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
V. Benguzov
73'
Желтая карточка
В. Медведь
67'
Замена
В. Медведь
️️️️
I. Tasev
66'
Желтая карточка
I. Tasev
64'
Желтая карточка
M. Stanislavov Bachev
Замена
A. Ivanov Mitkov
️️️️
J. El Jemili
62'
Замена
А. Чандаров
️️️️
Дарлан
62'
Желтая карточка
К. Димитров
46'
Желтая карточка
W.
45'
+4
33'
Желтая карточка
A. Dyulgerov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
6
Цунами
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
97
Welton
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
Пирин
23
Maksym Kovalov
ВР
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
38
Aleksandar Dyulgerov
ЦЗ
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
17
Ivan Tasev
ЦП
19
Andrey Yordanov
ЦП
21
H. Komano
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
73
V. Benguzov
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Левски
99
Ivan Andonov
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Пирин
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
21
Владимир Медведь
ЦП
83
H. Popadiyn
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
29
Stanislav Kostov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
3-1-2-4
13
Михайлов
50
Димитров
55
6
Цунами
37
Дарлан
2
Петрис
97
97
11
7
Роналдо
39
Рикардиньо
2-3-5
23
29
38
18
17
19
21
8
29
73
20
11
10
10
11
37
Дарлан
10
Чандаров
10
Чандаров
37
Дарлан
39
Рикардиньо
88
Петков
88
Петков
39
Рикардиньо
17
21
Медведь
21
Медведь
17
73
15
15
73
21
29
29
21
Остались в запасе
Левски
Пирин
99
Ivan Andonov
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
83
H. Popadiyn
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Остались в запасе
99
Ivan Andonov
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
1
Mario Kirev
ВР
12
Martin Georgiev
ЦЗ
25
Ilian Kostov
ЦЗ
83
H. Popadiyn
ЦФ
77
Simeon Aleksandrov
ЦФ
30
Lyubomir Todorov
ЦФ
Главный тренер
Радослав Митревски
Статистика матча Левски - Пирин
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Пирин
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив
1 : 0
25.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 4 тур
Пирин
0 : 0
21.05.2024
Хебар
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
2 : 0
12.05.2024
Пирин
Болгария. Первая лига, 1 тур
Пирин
1 : 2
26.04.2024
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