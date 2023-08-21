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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед
Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед: обзор матча 21 августа 2023
Нью-Йорк Сити
21.08.2023, понедельник, 02:30
США. МЛС, 35 тур
0 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
53'
Я. Грегуш
90+5'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
М. Гарсия
Пас отдал
И. Тажури
81'
Замена
М. Гарсия
️️️️
J. Rosales
81'
Замена
И. Тажури
️️️️
Т. Пукки
Замена
Т. Магно
️️️️
М. Бакрар
79'
Замена
М. Иленич
️️️️
Т. Грэй
73'
68'
Замена
S. Jeong
️️️️
Э. Рейносо
62'
Желтая карточка
Э. Рейносо
Замена
А. Переа
️️️️
Д. Сэндс
61'
Замена
Х. Фернандес
️️️️
М. Пеллегрини
61'
60'
Желтая карточка
В. Трапп
53'
ГОЛ! 0:1!
Я. Грегуш
Желтая карточка
М. Пеллегрини
39'
39'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Б. Хлонгване
Желтая карточка
Д. Сэндс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
33
Бирк Риса
ЛЗ
13
Брайан Куфре
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
23
Итан Бристоу
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
37
Ричард Ледесма
АП
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Миннесота Юнайтед
3
Zarek Valentin
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
21
Ян Грегуш
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
3-2-2-2-2
33
Риса
13
Мартинс
6
Сэндс
13
Куфре
24
Грэй
55
Паркс
10
Моралес
11
Пеллегрини
8
Родригес
13
71
Бакрар
2-3-1-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
31
Дотсон
30
20
Трапп
10
Рейносо
27
21
Хлонгване
20
Пукки
23
Бристоу
24
Грэй
35
Иленич
35
Иленич
24
Грэй
6
Сэндс
8
Переа
8
Переа
6
Сэндс
71
Бакрар
11
Магно
11
Магно
71
Бакрар
11
Пеллегрини
18
Фернандес
18
Фернандес
11
Пеллегрини
21
Хлонгване
21
Грегуш
21
Грегуш
21
Хлонгване
20
Пукки
18
Тажури
18
Тажури
20
Пукки
10
Рейносо
77
77
10
Рейносо
30
8
Гарсия
8
Гарсия
30
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед
49
Мэтт Фриз
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
3
Zarek Valentin
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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