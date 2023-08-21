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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Севилья
Алавес - Севилья: обзор матча 21 августа 2023
Алавес
21.08.2023, понедельник, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
4 : 3
Завершен
Севилья
7'
Л. Риоха
44'
Р. Дуарте
54'
Кике
59'
Кике
15'
А. Абкар (АГ)
41'
Э. Ламела
90+7'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Севилья
90'
+9
Желтая карточка
О. Торрес
90'
+7
ГОЛ! 4:3!
Р. Мир
Желтая карточка
А. Горосабель
90'
+1
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Л. Риоха
87'
Замена
Р. Марин
️️️️
Р. Дуарте
87'
Замена
А. Бланко
️️️️
К. Бенавидес
79'
Замена
М. Силла
️️️️
Кике
79'
75'
Замена
Р. Мир
️️️️
Сусо
75'
Замена
Х. Корона
️️️️
Х. Хордан
Замена
Х. Лопес
️️️️
Х. Алькаин
67'
62'
Желтая карточка
Н. Гудель
60'
Замена
О. Торрес
️️️️
Л. Окампос
ГОЛ! 4:2!
Кике
Пас отдал
Л. Риоха
59'
ГОЛ! 3:2!
Кике
Пас отдал
Х. Гуриди
54'
46'
Замена
А. Педроса
️️️️
М. Акунья
46'
Замена
Фернандо
️️️️
И. Ракитич
ГОЛ! 2:2!
Р. Дуарте
Пас отдал
Л. Риоха
44'
41'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ламела
Пас отдал
Л. Окампос
15'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Абкар
ГОЛ! 1:0!
Л. Риоха
Пас отдал
Х. Гуриди
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
26
Хоседа Альварес
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
28
Андер Санчес
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Севилья
13
Матиас Арболь
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сивера
5
Дуарте
15
Седлар
5
Абкар
2
Горосабель
23
Бенавидес
6
Гевара
18
Гуриди
11
Риоха
70
Алькаин
19
Кике
3-3-3-1
13
Дмитрович
16
Навас
4
Салас
21
Акунья
11
Ракитич
19
Хордан
8
Гудель
9
Ламела
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
70
Алькаин
16
Лопес
16
Лопес
70
Алькаин
5
Дуарте
16
Марин
16
Марин
5
Дуарте
23
Бенавидес
8
Бланко
8
Бланко
23
Бенавидес
19
Кике
14
Силла
14
Силла
19
Кике
11
Риоха
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
11
Риоха
21
Акунья
17
Педроса
17
Педроса
21
Акунья
11
Ракитич
5
Фернандо
5
Фернандо
11
Ракитич
7
Окампос
8
Торрес
8
Торрес
7
Окампос
19
Хордан
17
Корона
17
Корона
19
Хордан
10
Сусо
17
Мир
17
Мир
10
Сусо
Остались в запасе
Алавес
Севилья
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
26
Хоседа Альварес
ПЗ
28
Андер Санчес
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Матиас Арболь
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
26
Хоседа Альварес
ПЗ
28
Андер Санчес
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Алавес - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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