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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед: обзор матча 21 августа 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
21.08.2023, понедельник, 02:30
США. МЛС, 35 тур
1 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
88'
Д. Толкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
90'
Замена
Y. Asad
️️️️
П. Сантуш
ГОЛ! 1:0!
Д. Толкин
88'
Замена
В. Кармона
️️️️
Э. Маноэл
85'
Желтая карточка
К. Данкан
82'
79'
Замена
Х. Фахардо
️️️️
Г. Пирани
Желтая карточка
А. Рейес
78'
Замена
К. Данкан
️️️️
Ш. Неалис
67'
Замена
П. Страуд
️️️️
Д. Йервуд
67'
65'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
К. Дажоме
64'
Замена
Э. Нахар
️️️️
Руан
54'
Желтая карточка
Д. Уильямс
Желтая карточка
Д. Йервуд
44'
36'
Желтая карточка
C. Durkin
Замена
T. Barlow
️️️️
Д. Ванзейр
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
82
Лукиньяс
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
12
Габриэл Пирани
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
8
C. Durkin
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
99
Jayden Reid
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
6
Питер Страуд
ЦП
48
Рональд Донкор
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
27
Yamil Asad
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
31
Эрик Дэвис
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
7
Хосе Фахардо
ЦФ
3-2-2-3
31
Мигел
47
Толкин
15
Рейес
13
Неалис
16
Йервуд
24
Эдельман
82
Лукиньяс
17
Харпер
22
13
Маноэл
13
Ванзейр
4-2-2-2
21
13
Руан
33
Уильямс
4
Хайнс-Айк
15
Бирнбаум
12
Пирани
6
Канус
7
Сантуш
11
Дажоме
20
Бентеке
8
13
Неалис
3
Данкан
3
Данкан
13
Неалис
16
Йервуд
6
Страуд
6
Страуд
16
Йервуд
13
Ванзейр
16
16
13
Ванзейр
13
Маноэл
16
Кармона
16
Кармона
13
Маноэл
13
Руан
31
Нахар
31
Нахар
13
Руан
7
Сантуш
27
27
7
Сантуш
11
Дажоме
21
21
11
Дажоме
12
Пирани
7
Фахардо
7
Фахардо
12
Пирани
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
99
Jayden Reid
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
26
Alex Bono
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
31
Эрик Дэвис
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
99
Jayden Reid
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
31
Эрик Дэвис
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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