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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Атланта Юнайтед
Сиэтл - Атланта Юнайтед: обзор матча 21 августа 2023
Сиэтл
21.08.2023, понедельник, 05:30
США. МЛС, 36 тур
0 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
11'
Г. Якумакис
65'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Атланта Юнайтед
86'
Замена
Х. Хосе Пурата
️️️️
Т. Муюмба
86'
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Якумакис
78'
Замена
А. Сейдич
️️️️
Э. Москера
77'
Замена
О. Алонсо
️️️️
М. Россетто
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
Н. Толо
73'
Замена
О. Варгас
️️️️
Ж. Пауло
68'
Замена
F. Montero
️️️️
Н. Лодейро
68'
Замена
П. Ротрок
️️️️
Л. Чу
68'
66'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
К. Силва
65'
ГОЛ! 0:2!
Г. Якумакис
Пас отдал
Т. Алмада
64'
Желтая карточка
Э. Москера
26'
Желтая карточка
Т. Алмада
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Якумакис
Пас отдал
Б. Леннон
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Лео Чу
ЛВ
11
Альберт Русняк
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
8
Тристан Муюмба
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Сиэтл
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
3
Обед Варгас
ЦП
26
Эндрю Томас
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
14
Пол Ротрок
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Амар Сейдич
ОП
5
Сантьяго Соса
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
4-3-2-1
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
25
Раген
16
Рольдан
11
Русняк
6
Пауло
14
Лодейро
7
Чу
13
Моррис
9
Руидиас
4-1-1-3-1
1
Гьюзан
11
Леннон
12
Робинсон
96
Абрам
12
Уайли
8
Муюмба
5
Россетто
10
Силва
23
Алмада
7
Москера
7
Якумакис
6
Пауло
3
Варгас
3
Варгас
6
Пауло
5
Толо
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
5
Толо
7
Чу
14
Ротрок
14
Ротрок
7
Чу
14
Лодейро
12
12
14
Лодейро
8
Муюмба
44
Пурата
44
Пурата
8
Муюмба
5
Россетто
6
Алонсо
6
Алонсо
5
Россетто
7
Москера
14
Сейдич
14
Сейдич
7
Москера
10
Силва
16
Вольфф
16
Вольфф
10
Силва
7
Якумакис
27
Берри
27
Берри
7
Якумакис
Остались в запасе
Сиэтл
Атланта Юнайтед
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
26
Эндрю Томас
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
26
Эндрю Томас
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Сиэтл - Атланта Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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