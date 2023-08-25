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    Расписание матчей 25-08-2023

    июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 19 тур
    25 августа, пятница
    00:00
    Белшина
    Ислочь
    Не начался
    25 августа, пятница
    00:00
    Сморгонь
    Славия-Мозырь
    Не начался
    25 августа, пятница
    00:00
    Динамо-Брест
    Слуцк
    Не начался
    25 августа, пятница
    00:00
    Динамо
    БАТЭ
    Не начался
    25 августа, пятница
    00:00
    Минск
    Нафтан
    Не начался
    25 августа, пятница
    00:00
    Энергетик-БГУ
    Неман
    Не начался
    25 августа, пятница
    00:00
    Гомель
    Шахтер
    Не начался
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