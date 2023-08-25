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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - ЦСКА
Оренбург - ЦСКА: обзор матча 25 августа 2023
Оренбург
25.08.2023, пятница, 17:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
70'
Л. Вера
49'
Мойзес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - ЦСКА
90'
+2
Замена
В. Мендес
️️️️
К. Кучаев
88'
Желтая карточка
С. Зделар
80'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
Ф. Чалов
80'
Замена
И. Агапов
️️️️
И. Обляков
ГОЛ! 1:1!
Л. Вера
Пас отдал
Б. Мансилья
70'
67'
Желтая карточка
А. Заболотный
Замена
Д. Куэро
️️️️
Ю. Ковалев
64'
Замена
С. Оганесян
️️️️
В. Обухов
64'
63'
Замена
В. Давила
️️️️
М. Мухин
62'
Замена
М. Гайич
️️️️
К. Глебов
49'
ГОЛ! 0:1!
Мойзес
Пас отдал
А. Заболотный
37'
Желтая карточка
В. Роша
Желтая карточка
М. Перес
34'
Замена
Х. Марин
️️️️
Г. Флорентин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
13
Иван Башич
АП
10
Габриэль Флорентин
АП
17
Юрий Ковалев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ЦП
10
Иван Обляков
АП
18
Константин Кучаев
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
4-1-3-2
99
Сысуев
81
Сидоров
3
Гойкович
2
Перес
95
Адамов
32
Вера
11
Мансилья
10
Флорентин
17
Ковалев
13
Обухов
13
Башич
4-1-1-2-2
49
Тороп
17
Глебов
4
Роша
14
Набабкин
27
Мойзес
14
Зделар
16
Мухин
10
Обляков
18
Кучаев
91
Заболотный
63
Чалов
10
Флорентин
26
Марин
26
Марин
10
Флорентин
13
Обухов
9
Оганесян
9
Оганесян
13
Обухов
17
Ковалев
50
Куэро
50
Куэро
17
Ковалев
10
Обляков
14
Агапов
14
Агапов
10
Обляков
17
Глебов
22
Гайич
22
Гайич
17
Глебов
18
Кучаев
5
Мендес
5
Мендес
18
Кучаев
63
Чалов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
63
Чалов
16
Мухин
11
Давила
11
Давила
16
Мухин
Остались в запасе
Оренбург
ЦСКА
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Оренбург - ЦСКА
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Панин
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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