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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Абха
Аль-Таавун - Абха: обзор матча 25 августа 2023
Аль-Таавун
25.08.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Абха
86'
Матеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Абха
Замена
В. Аль-Ахмед
️️️️
Матеус
90'
+3
Замена
А. Аль-Шаммари
️️️️
Л. Тавамба
90'
+2
88'
Замена
О. Аль-Руваили
️️️️
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
Желтая карточка
М. Аль-Гамди
87'
ГОЛ! 1:0!
Матеус
Пас отдал
А. Эль-Махдиуи
86'
84'
Желтая карточка
Ч. Тэтэрушану
Замена
М. Аль-Гамди
️️️️
А. Аль-Ояяри
82'
82'
Замена
С. Аль-Салули
️️️️
Ф. Камано
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
8
Флавио
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
10
Матеус
ПВ
9
Леандре Тавамба
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Закария Аль-Судани
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Урош Матич
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аль-Таавун
36
Рагед Наджар
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
31
Саад Яслам
ЛЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Абха
1
Abdullah Al Shammari
ВР
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
27
Hassan Al Qaid
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
32
Сулайман Асири
ЦФ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Маилсон
42
Факихи
5
Жиротто
15
Кадеш
18
Эль-Махдиуи
29
Бахусайн
8
Флавио
10
Медран
15
Аль-Ояяри
10
Матеус
9
Тавамба
3-2-1-3-1
16
Тэтэрушану
17
Аль-Кумейзи
3
Наджи
38
Ногера
21
Аль-Судани
20
Крыховяк
22
Матич
14
Аль-Джумаия
18
Бгуир
40
Камано
71
9
Тавамба
18
Аль-Шаммари
18
Аль-Шаммари
9
Тавамба
10
Матеус
23
Аль-Ахмед
23
Аль-Ахмед
10
Матеус
15
Аль-Ояяри
6
Аль-Гамди
6
Аль-Гамди
15
Аль-Ояяри
40
Камано
88
Аль-Салули
88
Аль-Салули
40
Камано
14
Аль-Джумаия
94
Аль-Руваили
94
Аль-Руваили
14
Аль-Джумаия
Остались в запасе
Аль-Таавун
Абха
36
Рагед Наджар
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
1
Abdullah Al Shammari
ВР
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
27
Hassan Al Qaid
ЦП
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
32
Сулайман Асири
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Остались в запасе
1
Abdullah Al Shammari
ВР
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
27
Hassan Al Qaid
ЦП
29
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
32
Сулайман Асири
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Аль-Таавун - Абха
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
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