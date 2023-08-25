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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички - Раднички 1923
Раднички - Раднички 1923: обзор матча 25 августа 2023
Раднички
25.08.2023, пятница, 19:30
Сербия. Суперлига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Раднички 1923
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Раднички - Раднички 1923
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
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Раднички
Раднички 1923
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
2025.01.20 08:56
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
2025.01.20 08:56
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