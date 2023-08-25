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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Бристоль Сити
Халл Сити - Бристоль Сити: обзор матча 25 августа 2023
Халл Сити
25.08.2023, пятница, 21:30
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
17'
О. Туфан
63'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Бристоль Сити
90'
Замена
А. Мехмети
️️️️
М. Сайкс
Замена
С. Кристи
️️️️
Л. Койл
89'
82'
Желтая карточка
Т. Гарднер-Хикман
80'
Замена
Х. Робертс
️️️️
А. Вайманн
78'
Замена
А. Вайманн
️️️️
С. Белл
78'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Таннер
78'
Замена
Г. Корник
️️️️
Н. Уэллс
Замена
Г. Воган
️️️️
А. Траоре
77'
65'
Желтая карточка
Н. Уэллс
63'
ГОЛ! 1:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
М. Сайкс
Замена
О. Эступиньян
️️️️
О. Туфан
63'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Л. Делап
63'
ГОЛ! 1:0!
О. Туфан
Пас отдал
Л. Делап
17'
Желтая карточка
Д. Гривз
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
8
Гарри Воган
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Ингрэм
5
Джонс
15
МакЛафлин
3
Гривз
2
Койл
27
Слатер
14
Сери
10
Траоре
11
Туфан
10
Твайн
19
Делап
4-4-2
1
О'Лири
19
Таннер
3
Нейсмит
26
Винер
3
Принг
17
Сайкс
8
Уилльямс
37
Джеймс
12
Найт
11
Белл
21
Уэллс
2
Койл
29
Кристи
29
Кристи
2
Койл
10
Траоре
8
Воган
8
Воган
10
Траоре
19
Делап
10
Коннолли
10
Коннолли
19
Делап
11
Туфан
19
Эступиньян
19
Эступиньян
11
Туфан
Вайманн
5
Робертс
5
Робертс
Вайманн
19
Таннер
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
19
Таннер
17
Сайкс
9
Мехмети
9
Мехмети
17
Сайкс
21
Уэллс
23
Корник
23
Корник
21
Уэллс
11
Белл
18
Вайманн
18
Вайманн
11
Белл
Остались в запасе
Халл Сити
Бристоль Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
23
Стефан Баич
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Халл Сити - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
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